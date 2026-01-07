Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Recidivistu prozradily zajištěné stopy
Přespával v chatách, po kterých cestoval vlakem.
Policisté z policejní stanice Radovesice, která spadá pod obvodní oddělení Lovosice, se v uplynulých dnech zabývali sérií vloupání do rekreačních objektů v Libochovicích. Přestože muž, který měl tyto skutky na svědomí, z většiny chat téměř nic neodcizil, zanechal po sobě škody a řadu stop, které nakonec vedly k jeho ztotožnění.
Prvního skutku se měl dopustit v září 2025. Po přestřižení oplocení měl vstoupit na pozemek u jedné z chat v Libochovicích. Následně měl rozbít skleněnou výplň okna, kterým se dostal dovnitř. Uvnitř měl přeházet vybavení a podle všeho zde přenocovat. Z objektu nic neodcizil, přesto majiteli vznikla škoda na poškozeném plotu a okně ve výši přibližně 3 tisíce korun.
O měsíc později, v polovině října 2025, měl obdobným způsobem vniknout do další uzamčené chaty v chatové oblasti v Libochovicích. Po rozbití okna vedle vstupních dveří se měl dostat dovnitř, kde měl opět přespat. Svým jednáním měl poškodit oplocení, okno i vybavení chaty a způsobit škodu přesahující 1 500 korun.
Ani tím však jeho cesta po chatových oblastech neskončila. Koncem října 2025 měl po prostříhání plotu vstoupit do uzavřeného areálu chat. Následně měl využít již dříve rozbitého a dosud nezaskleného okna k vstupu do další chaty, kde měl opět přenocovat. Tentokrát si měl z objektu odnést čtyři kusy ložního povlečení.
Přestože se mohlo zdát, že muž po sobě nezanechal žádné stopy, opak byl pravdou. Policisté na místech činů zajistili stopy, které následně sehrály klíčovou roli při objasnění případu. Analýza těchto stop prokázala shodu s mužem, který je policistům dobře známý z předchozí majetkové trestné činnosti.
Mělo se jednat o zkušeného recidivistu, který se měl zaměřovat zejména na domy, chaty a zahrádkářské kolonie nacházející se v blízkosti železničních tratí. K přesunům mezi jednotlivými lokalitami měl využívat právě vlakovou dopravu.
Po konfrontaci se zajištěnými důkazy se muž ke svému jednání doznal.
Za běžných okolností by policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Vzhledem k tomu, že je však stíhán pro jinou, závažnější trestnou činnost, za kterou mu hrozí několikaleté tresty odnětí svobody, byly tyto případy z důvodu neúčelnosti odloženy.
Policisté doručují majitelům rekreačních objektů, aby nepodceňovali jejich zabezpečení. Cenné věci nenechávejte v chatách bez dozoru, pravidelně objekt kontrolujte a využívejte dostupné zabezpečovací prvky. Opuštěné chaty a zahradní domky jsou pro zloděje často snadným cílem.
01. 07. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje