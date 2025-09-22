Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Recidivista zpět za mřížemi
Majetkovou trestnou činnost páchal na Trutnovsku.
V pátek 19. září 2025 po poledni trutnovští policisté vypátrali ve městě 25letého muže, na kterého byl vydán příkaz k zadržení.
Policejní komisař mu rozšířil trestní stíhání z ledna letošního roku o přečin podvod, krádež, porušování domovní svobody a o přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Obviněnému klademe za vinu, že i přesto, že věděl, že je proti němu vedeno trestní stíhání dopouštěl se v Trutnově další trestné činnosti, přičemž způsobil škodu na majetku přesahující 270 tisíc korun.
Muž v několika případech využil příležitosti a z neuzamčených vozidel odcizil to, co tam majitel zanechal. Jednou to byl notebook s peněženkou a s doklady, poté bezdrátová sluchátka nebo multifunkční nabíjecí stanice.
Také v jednom případě nakupoval v drogerii bez placení, když si parfémy schoval do batohu.
Krom toho se dále v květnu 2025 ubytoval v místním hotelu, kde na recepci nepravdivě uvedl, že je na služební cestě a že ubytování bude hradit zaměstnavatel. Hotelový pokoj opustil téměř do 10 dnech až na výzvu zaměstnanců, přičemž částku přesahující 30 tisíc korun za využité služby nezaplatil.
Jelikož se obviněný dopouštěl trestné činnosti i ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody policejní komisař v sobotu 20. září 2025 zaslal státnímu zástupci návrh na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhaný vazebně.
V případě prokázání viny mu hrozí pětiletý pobyt za mřížemi.
por. Pižlová Šárka, DiS.
22.9.2025, 10:10