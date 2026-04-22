Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Recidivista zadržen policií přímo na místě činu
Vloupal se do firmy, ale díky rychlé reakci poškozených daleko neutekl.
Policisté z policejní stanice v Radovesicích, spadající pod obvodní oddělení v Lovosicích, se v uplynulých dnech zabývali případem vloupání do areálu jedné z místních společností. Podezřelý muž měl dosud nezjištěným způsobem překonat oplocení areálu a následně vniknout do budovy firmy, kam se dostal vypáčením vstupních dveří.
Po vstupu do objektu měl pokračovat v trestné činnosti a násilím si otevřít dveře do tří kanceláří, čímž došlo k poškození dalšího majetku. Celková škoda, která měla být způsobena na zařízení budovy, byla předběžně vyčíslena na 82 tisíc korun.
Z kanceláří měl následně odcizit finanční hotovost ve výši 22 tisíc korun, tankovací kartu a flashdisk. Celková škoda tak měla ve věci dosáhnout částky 104 tisíc korun.
Podezřelého muže se policistům podařilo zadržet přímo na místě činu se sekerou v ruce, a to díky rychlé reakci poškozených, kteří na něj přivolali hlídku. Po ztotožnění vyšlo najevo, že se jedná o známého recidivistu, jenž se vrátil z výkonu trestu odnětí svobody teprve v září loňského roku. Ve vězení si odpykával pětiletý trest za obdobnou trestnou činnost.
Muži bylo sděleno podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. S ohledem na jeho trestní minulost byl po zadokumentování celého případu vzat do vazby, kde bude čekat na rozhodnutí soudu. V případě prokázání viny mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
22. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje