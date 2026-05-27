Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Recidivista zadržen
Kriminalisté objasnili rozsáhlou majetkovou trestnou činnost pětatřicetiletého muže, který se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody za jiné majetkové delikty
Obviněný páchal rozsáhlou majetkovou trestnou činnost především v Praze, kde se vloupával do sklepních kójí, kočárkáren, společných garáží, kanceláří, koláren, nápojových automatů nebo zaparkovaných vozidel a bral vše, co mělo nějakou hodnotu. Odcizil desítky jízdních kol, elektronářadí, bezpečnostní kamery, snowboardy, lyže, kolečkové tašky, ale i alkohol nebo stavebnice LEGO. Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu muži prokázali bezmála padesát případů spáchaných na celém území hlavního města Prahy během devíti měsíců, tedy od října loňského roku do dubna letošního roku. Předběžně byla škoda odhadnuta na vyšší stovky tisíc korun. Odhalit pachatele nebylo jednoduché, ale s rostoucím počtem vloupání přibývalo i zajištěných stop. Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu je postupně vyhodnocovali, až se dostali na stopu podezřelému pětatřicetiletému muži z Prahy, který byl následně zadržen.
V polovině dubna byl muž obviněn z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody. V současné době se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou majetkovou trestnou činnost. V páchání trestné činnosti není žádným nováčkem, ale recidivistou, neboť před soudem stál již v několika desítkách případů, poprvé v roce 2007.
por. Mgr. Jan Rybanský
27. květen 2026