Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Recidivista ujížděl policejní hlídce
Hledáme svědky hazardní jízdy.
Naprosto bez zábran si počínal řidič vozu Audi, který ujížděl znojemským policistům. Ignoroval pokyny k zastavení a snažil se hlídku setřást. Vysokou rychlostí projížděl i obcemi. Policejní vůz se také snažil vybrzdit či vyblokovat, nakonec se vyhnul nachystanému zastavovacímu pásu a vjel do zahrady rodinného domu. Tam v průjezdu přejel jízdní kolo, úmyslně vrazil do zaparkovaného auta a snažil se utéct po svých. Hlídka ho po několika minutách vypátrala v úkrytu z trubek. Teprve hrozba namířenou střelnou zbraní ho konečně přinutila ke spolupráci, byl na místě zadržen. Připravená osádka vrtulníku tak nakonec do vzduchu nemusela. Zodpovídat se bude z obecného ohrožení, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jednačtyřicetiletý řidič byl za obdobná jednání už odsouzen a navíc měl platný zákaz řízení až do roku 2027.
Muž, který jel ve voze sám a odmítl test na drogy, ujížděl v neděli o půl páté přes Znojmo, Hnanice, Šatov, Chvalovice, Vrbovec až do Načeratic. V této souvislosti policisté žádají řidiče i další účastníky silničního provozu, kteří se cítili jízdou hazardéra ohroženi, aby se přihlásili na tísňové lince 158.
09.03.2026, mjr. Pavel Šváb