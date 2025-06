Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Recidivista skončil ve vazbě

TEPLICKO - V uplynulých 2 měsících řádil v Krupce.

Za uplynulé dva měsíce byly krupským policistům oznámeny čtyři krádeže vloupáním do různých objektů. Nejprve se někdo vloupal do second handu, kde odcizil bižuterii a tablet. Další v pořadí byla mateřská školka, kde zmizely různé pochutiny ve velkém množství. Například kilo jogurtu, 7 kg jablek, 7 kg mražených ryb nebo 5 kilo cibule. Následoval bazar, kde byly odcizeny hodinky a řetízek. Do další prodejny se zloděj jen pokusil vloupat, ale ukrást nic nestihl. Jeho řádění bylo totiž ukončeno zadržením strážníky městské policie. Ti podezřelého předali policistům, kteří ho dobře znali, neboť již má za sebou bohatou kriminální minulost. Nyní napáchal v součtu škodu téměř 55 tisíc korun. Po sdělení obvinění z krádeže a poškození cizí věci, soud rozhodl o jeho umístění do vazby, kde si počká na rozsudek o svém dalším trestu.

13. června 2025

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

