Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Recidivista skončil v rukou policie

Strakonice – Vodňany – Dobrá práce policistů, série trestných činů objasněna.

Pětadvacetiletý recidivista, který se v loňském roce dopustil několika trestných činů a již byl několikrát za majetkovou trestnou činnost odsouzen, nechal o sobě opět slyšet.

V září loňského roku ho policisté zadrželi poté, co měl před nimi utíkat z ubytovny, kde byl místními obyvateli přistižen při krádeži oblečení, kosmetiky a potravin. Tehdy utíkal oknem koupelny, ze kterého vylezl na střechu, a z ní spadl na zem do dvora. Při pádu si způsobil zlomeninu kotníku a paty. Na svědomí měl také krádež peněženky s finanční hotovostí, platebními kartami a osobními doklady z nezajištěného nákladního automobilu, zaparkovaného v ulici Majerova ve Vodňanech. Policisté mu za to loni ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Sotva se ze svého úrazu trochu "vylízal", začal opět páchat trestnou činnost. V únoru a březnu tohoto roku se dopustil dalších několika krádeží. Dne 17. února 2025 vnikl do fitness centra ve Vodňanech, kde opakovaně nezamčenými dveřmi vnikl do šatny a z neuzamčených skříněk a věšáků odcizil věci v hodnotě více než 24 tisíc korun. Mezi ukradenými věcmi byly kožené rukavice, bundy, obuv, mikiny, batoh, fitness pomůcky a elektronický klíč k vozidlu BMW. Po krádeži šatnu opustil, sešel do přízemí, kde ukradl pánské jízdní kolo. Pomocí odcizeného klíče odemkl zaparkované vozidlo BMW, ale nic z něj neodcizil.

O měsíc později, 12. března 2025, vnikl do domu v ulici A. Křížka, kde u odložené dětské autosedačky přestříhal zajišťovací popruhy a dále odcizil elektrickou koloběžku v hodnotě 5 000 korun. Následující den, 13. března 2025, přijel na odcizené koloběžce na pozemek bytového domu v ulici Fügnerova. Přes nezajištěnou zimní zahradu vnikl do bytového domu, kde prohledal dílnu, technickou místnost, nezajištěné sklepní kóje a poté další společné prostory ve všech patrech domu. Odcizil dřevěnou kytaru, motocyklové bundy, pracovní bundy, cyklistické brýle, elektrickou frézu a klíče od vstupních dveří do domu. Škoda způsobená jeho jednáním byla vyčíslena na přibližně 36 tisíc korun.

Policisté se případy intenzivně zabývali a jejich úsilí vedlo k dopadení jim známého recidivisty. Ten je nyní obviněn z přečinu krádeže a porušování domovní svobody. I přes své předchozí trestní stíhání muž neustále porušuje zákon. Policisté budou pokračovat v dalším vyšetřování a muž bude čelit právním důsledkům za své činy.

31. března 2025

