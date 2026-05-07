Recidivista se vrátil zpět do vězení

Kriminalisté objasnili trestnou činnost pětatřicetiletého muže. Obvinění si pak vyslechl ve výkonu trestu odnětí svobody, kde se v tu dobu nacházel za jinou majetkovou trestnou činnost. 

Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu kladou pětatřicetiletému muži za vinu, že v polovině prosince minulého roku odcizil motorové vozidlo Citroën, se kterým následně několik dní jezdil, než ho odstavil na parkovišti v Praze 4. Zanechal ho tam pravděpodobně i s plnou nádrží, neboť v ten samý den natankoval u čerpací stanice za více než dva tisíce korun a bez zaplacení ujel. Do konce roku se pak muž navíc vloupal do dvou zaparkovaných vozidel, ze kterých odcizil příklepovou vrtačku, brusku a další elektrické nářadí za bezmála třicet tisíc korun. V lednu letošního roku pak stihl ještě odcizit květiny z květinového automatu poté, co ho rozbil, čímž způsobil škodu za bezmála deset tisíc korun. Kriminalisté navíc obviněnému prokázali, že řídil odcizený Citroën, ačkoliv má vysloven zákaz řízení až do června letošního roku.

V polovině dubna kriminalisté zahájili trestní stíhání muže pro trestné činy krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Obvinění si muž vyslechl ve výkonu trestu odnětí svobody, kde se nachází za jinou majetkovou trestnou činnost.

por. Mgr. Jan Rybanský
7. květen 2026

foto (1) 

