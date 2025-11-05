Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Recidivista opět ve vězení
Odcizeným autem způsobil nehodu.
V uplynulých dnech policisté z Vrchlabí a ze Špindlerova Mlýna společně zadrželi po 1. hodině ranní ve Vrchlabí 46letého muže v odcizeném vozidle, kterým způsobil dopravní nehodu.
DN VrchlabíPolicejní komisař proti němu zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a neoprávněné užívání cizí věci.
Obviněnému klademe za vinu, že nejprve koncem měsíce října odcizil klíč od motorového vozidla Ford, které následně bez vědomí majitele nastartoval a odjel směrem do Lánova, kde se otočil a jel zpět. Poté jezdil po Vrchlabí, přičemž vozidlo poškodil se škodou dosahující téměř 50 tisíc korun, a to až do doby, kdy se ho rozhodli zkontrolovat horští policisté, kteří ho následně při činu zadrželi.
Krom toho muž nakupoval ve Vrchlabí v jednom obchodním domě bez placení, když „dostal chuť“ na Rum, a to i přesto, že byl na jaře za obdobné jednání opakovaně odsouzen.
Policejní komisař podal státnímu zástupci návrh na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhaný vazebně.
V případě prokázání viny mu hrozí tři roky vězení.
por. Pižlová Šárka, DiS.
5.11.2025, 12:15