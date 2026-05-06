Recidivista opět v rukou náchodské policie
Za lahev vody a čokolády mu hrozí dva roky vězení.
Policisté z obvodního oddělení v Náchodě v uplynulých dnech sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 51letému muži. Přestože se v posledních případech jednalo o škody v řádech desítek a stovek korun, muži hrozí citelný trest odnětí svobody. Důvodem je jeho rozsáhlá kriminální minulost a fakt, že byl za majetkovou trestnou činnost v posledních třech letech opakovaně pravomocně odsouzen.
K poslednímu incidentu došlo v úterý 28. dubna krátce před 17. hodinou. Podezřelý muž vstoupil do prodejní zóny čerpací stanice v Náchodě, kde si z regálu vzal lahev nealkoholického nápoje v hodnotě necelých 30 korun. Tu přímo na místě otevřel a vypil. Přestože byl vedoucím provozovny opakovaně vyzván k zaplacení, muž z prodejny odešel bez úhrady s tím, že měl „prostě žízeň“. Policisté muže zadrželi bezprostředně po činu.
Následné prověřování ukázalo, že se tentýž muž dopustil krádeže i o několik týdnů dříve. V polovině dubna v jednom z místních supermarketů, tentokrát společně s dalšími dvěma osobami, odcizil větší množství cukrovinek a masných výrobků. Zboží si nechal vložit do batohu a úmyslně jej bez zaplacení vynesl přes pokladní zónu. Způsobená škoda v tomto případě přesáhla 900 korun.
Náchodští policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. Ačkoliv hodnota odcizených věcí nebyla vysoká, zákon na opakované krádeže recidivistů pohlíží přísně. V případě prokázání viny mu nyní hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Muž se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl v posledních letech za obdobnou činnost opakovaně trestán a z posledního výkonu trestu byl propuštěn teprve nedávno. Podezřelý je zkušeným recidivistou s celkem 26 záznamy v rejstříku trestů (převážně majetkového charakteru).
V současné době se již podezřelý muž nachází ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou předchozí trestnou činnost. Jednání jeho dvou společníků z dubnové krádeže v supermarketu je řešeno samostatně jako přestupek proti majetku.
por. Karolína Macháčková
6.5.2026