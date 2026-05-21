Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Recidivista opět kradl
Policisté z Lovosic dopadli podezřelého muže díky kamerovým záznamům.
Policisté z obvodního oddělení Lovosice se v uplynulých dnech zabývali případem majetkové trestné činnosti, ke které mělo dojít začátkem letošního května v jednom z bytových domů ve městě. Podezřelý muž měl nezjištěným způsobem vniknout do sklepních prostor domu, odkud měl následně odcizit jízdní kolo. Tím však jeho jednání neskončilo.
Tento muž měl po vytržení dřevěných planěk násilím vniknout také do sklepní kóje, ze které měl následně odcizit elektrokoloběžku. Majitelům tak měl svým jednáním způsobit škodu na odcizených věcech i poškozeném zařízení přesahující 3 tisíce korun.
Klíčovou roli při objasnění případu sehrál bezpečnostní kamerový systém umístěný v prostorách domu. Právě z kamerových záznamů se policistům podařilo zjistit totožnost podezřelého muže. Ukázalo se, že jde o recidivistu, který se teprve před několika měsíci vrátil z výkonu trestu odnětí svobody, kde si odpykával trest za obdobnou trestnou činnost.
Pod tíhou zajištěných důkazů se měl muž ke svému jednání policistům doznat. Lovosičtí policisté mu následně sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.
V případě, že bude jeho vina prokázána, hrozí mu za uvedené jednání trest odnětí svobody až na tři roky.
21. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje