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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Recidivista ohrozil železniční provoz

Krádež baterie mohla zastavit železniční dopravu na frekventované železniční trase. 

Policisté z obvodního oddělení v Lovosicích se zabývali případem krádeže, která mohla mít mnohem závažnější následky, než se na první pohled zdálo.

Podezřelý muž měl v blíže nezjištěné době od ledna do března letošního roku po odstranění vložky zámku vniknout do zařízení náhradního zdroje elektrické energie, které je součástí železniční infrastruktury a spadá pod Správu železnic. Ze zařízení měl následně odcizit startovací baterii.

Přestože vzniklá škoda byla vyčíslena na přibližně 4 tisíce korun, závažnost jeho jednání spočívala především v možných důsledcích. V případě výpadku elektrického proudu by totiž náhradní zdroj bez odcizené baterie nebyl schopen uvést zařízení do provozu. Mohlo by tak dojít k zastavení železniční dopravy na úseku mezi Prackovicemi nad Labem a Bohušovicemi nad Ohří.

Ačkoli totožnost pachatele nebyla zpočátku známa, díky rozsáhlému šetření se lovosickým policistům podařilo muže ztotožnit. Ukázalo se, že se jedná o recidivistu, který měl skutek spáchat i přesto, že byl v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.

Policisté následně muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

17. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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Místo odcizení baterie

Místo odcizení baterie 

Detailní náhled

Zařízení náhradního zdroje

Zařízení náhradního zdroje 

Detailní náhled

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