Recidivista obviněn z vloupání do rodinných domů

Opavští kriminalisté ve spolupráci s kolegy z ostatních územních odborů v minulých dnech objasnili sérii krádeží vloupáním do několika rodinných domů na Opavsku, Ostravsku, Novojičínsku a Frýdecko-Místecku. 

Samotné skutky se staly v rozmezí pěti týdnů během září a října loňského roku, kdy se měl 51letý recidivista z Frýdecko-Místecka rozhodnout vloupat do pěti rodinných domů. Postup měl být vždy stejný. Dopravit se na místo, vyhlédnout si rodinný dům, ve kterém pravděpodobně nikdo není, toto si pokusit ověřit zaklepáním a poté najít vhodný předmět, kterým bude snadné rozbít skleněné výplně oken či dveří. Po vloupání do domu měl muž prohledávat šatní skříně či násilím otevírat uzamčené zásuvky. Mobil, hodinky, šperky, a hlavně hotovost postrádali majitelé, po návratu do svých domovů.

Policisté z obvodních oddělení, kteří byli na jednotlivá místa vloupání přivolání jako první, zajistili řadu stop a kamerových záznamů. Díky vzájemné spolupráci a spojení sil s kriminalisty napříč krajem, kteří řešili případy s obdobným stylem vloupání dokázali ustanovit identitu pachatele. Toho na Frýdecko-Místecku zadrželi a po předložení důkazů se muž ke všem uvedeným činům doznal. Odcizené cennosti měl zpeněžit v bazarech a veškeré finance později prohrát v hazardních hrách. Opavští kriminalisté jej obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Svým jednáním měl způsobit škodu přesahující 800 tisíc korun. Vzhledem k trestní minulosti obviněného mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Upozorňujeme občany na nutnost důsledného zamykání vstupních branek, dveří a dalších vstupů do rodinných domů a objektů. Nezajištěné vstupy zvyšují riziko vniknutí neoprávněných osob.

Doporučujeme zejména:

  • důsledně uzavírat a zamykat vstupní branky a dveře
  • nenechávat klíče na dostupných nebo předvídatelných místech v okolí domu
  • zabezpečit okna a vedlejší vstupy
  • při delší nepřítomnosti zajistit kontrolu domu důvěryhodnou osobou
     

por. Jan Segsulka, DiS.
17. února 2026
oddělení tisku

