Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Recidivista neodolal svému pokušení
Nahrávala mu neopatrnost občanů a nezastavila ho ani „podmínka“…
Litoměřičtí policisté v tomto týdnu obvinili pětatřicetiletého muže z Mostecka z trestného činu krádeže.
Obviněný se měl v průběhu letních měsíců dopustit několika případů majetkové trestné činnosti na Litoměřicku. V nočních hodinách se měl vloupat do objektu restauračního zařízení na Úštěcku, kdy měl využít otevřeného okna, které bylo opatřeno pouze sítí proti hmyzu. Po překonání tohoto otvoru se měl zmocnit uvnitř uložených lahví s alkoholem za více než 10 tisíc korun.
Dále se měl v malé obci na Roudnicku zmocnit neuzamčeného jízdního kola opřeného o zeď oplocení u domu. Zanechal ho zde jeho majitel, který vyčíslil hodnotu kola na 20 tisíc korun.
Na Lovosicku se měl obohatit stejným způsobem. Opět mu nahrála neopatrnost jednoho z cyklistů, který svůj bicykl v hodnotě 7 tisíc ponechal nezajištěný v blízkosti restaurace.
V posledním případě se měl dopustit krádeže v jednom litoměřickém nákupním centru. Zde se měl zmocnit více než 100 balíčků žvýkaček v hodnotě bezmála 3 tisíc korun, které měl pronést prostorem pokladen bez zaplacení.
Na základě operativního šetření se policistům podařilo recidivistu vypátrat a obvinit. Ukázalo se, že výše uvedeného jednání se měl dopustit, přestože byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán za obdobnou trestnou činnost, navíc měl nyní uložen podmíněný trest odnětí svobody.
V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému až tříletý pobyt ve vězení.
Policisté upozorňují:
Pachatelé čekají na příležitost.
Neopatrnost se může stát osudnou!
Buďte neustále obezřetní a své věci mějte pod kontrolou.
Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy kvalitní bezpečnostní zámek a snažte se jím kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup…). Zastávky na odpočinek či občerstvení na výletech vybírejte tak, abyste na svá kola, byť zamčená, pokud možno viděli. Jste-li ve společnosti více cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z vás u odstavených jízdních kol.
3. října 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje