Recidivista dopaden ve Starém Městě u Bruntálu
Zhruba čtyři měsíce byl na svobodě jednatřicetiletý muž z Bruntálu. Během jedné zářijové noci se ovšem měl rozhodnut, že se chce projet ve vozidle, a to i přesto, že tuto činnost má až do poloviny příštího roku soudem zakázanou.
Noční toulky jej zavedly z Bruntálu do obce Staré Město, kde měl vstupovat na cizí pozemky a prohledávat zde zaparkované osobní vozidla. Nemusel ani překonávat zámky automobilů, jelikož měly být všechny neuzamčené. Z pěti osobáků měl odcizit finanční hotovost ve výši téměř 7 tisíc korun, různé osobní doklady či svazky klíčů.
Následně jeho cesta směřovala až do areálu firmy, kde měl prozkoumat rovnou tři vozidla. V tom posledním, které zde čekalo na opravu, nalezl dokonce samotné klíče. Mohl tak uspokojit svou touhu po projížďce a vyrazil z areálu směrem do obce a následně k Bruntálu. Po pár minutách měl ovšem zahlédnout policejní hlídku, která mířila právě na oznámenou krádež věcí z vozidla. „Zapůjčené“ vozidlo měl odstavit, dát se na útěk mezi domy a odhazovat při tom odcizené předměty.
Z důvodu noční doby a špatné viditelnosti, byl na místo přivolán policejní psovod se služebním psem Ragnarem, který během chvíle zachytil stopu pachatele a ihned se po ní vydal. Do pár minut tak byly nalezeny odhozené věci i samotný pachatel, který se schovával v křoví za jedním z rodinných domů.
Bruntálští policisté následně muže zadrželi a obvinili jej ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vzhledem k trestní minulosti hrozí muži trest odnětí svobody až na tři léta. Na rozhodnutí soudu si počká ve vazební věznici, jelikož soudce akceptoval podnět policistů na jeho vzetí do vazby.
Upozorňujeme všechny občany, aby si vždy uzamykali svá vozidla, a to i když jej opouští jen na chvíli. Také si zkontrolujte řádně dovřená okna a nenechávejte žádné cennosti uvnitř vozidla.
por. Jan Segsulka, DiS.
25. září 2025
