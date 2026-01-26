Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Recidivista distribuoval pervitin
Nyní čelí obvinění
Šestadvacetiletý muž z Jindřichohradecka v období od června 2025 do konce roku 2025 v desítkách případů prodal nebo bezplatně poskytl psychotropní látku pervitin nejméně šesti osobám. Tohoto jednání se dopustil přesto, že byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost opakovaně odsouzen, a to včetně nepodmíněného trestu odnětí svobody. Uvedenou trestnou činnost kriminalisté odhalili vlastním operativním šetřením. Dne 22. ledna 2026 bylo muži sděleno obvinění ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
nprap. Věra Mžiková
26. ledna 2026