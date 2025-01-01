Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Recidivista chtěl policistům uniknout
Tentýž den skončil ve věznici.
Ve věznici skončil koncem minulého týdne pětadvacetiletý muž ze Zlína, kterého soudce Okresního soudu ve Zlíně odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za přetrvávající krádeže. Muž ovšem do výkonu trestu nenastoupil a skrýval se.
Policisté z prvosledové hlídky místního obvodního oddělení tušili, že by se tento recidivista mohl zdržovat na sídlišti ve Zlíně. A měli pravdu. Když ho vypátrali a požádali o prokázání totožnosti, odsouzený recidivista se dal na útěk. Vzhledem k tomu, že má za sebou i přes svůj relativně nízký věk pestrou kriminální minulost, byla na místě opatrnost ze strany policistů. Za doprovodu policejních výzev k zastavení muže zanedlouho dostihli. Při útěku z kopce na mokrém povrchu uklouzl, spadl a zranil si nohu. Policisté muže omezili na osobní svobodě a přivolali záchranáře. Po ošetření v nemocnici ho s lehkým zraněním převezli do výkonu trestu odnětí svobody.
Recidivista má v rejstříku trestů čtyři záznamy. Už ve svých osmnácti letech se dopouštěl trestné činnosti na úseku drog, v devatenácti letech byl odsouzen k tříletému trestu odnětí svobody za loupež, z posledního výkonu trestu ho propustili vloni v létě. Nyní ho čeká dalších třináct měsíců za mřížemi.
25. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková