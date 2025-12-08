Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Realizace s krycím názvem „Anthony“
SEVERNÍ PLZEŇSKO – Příslušníci z Generálního ředitelství cel pracovali na případu nelegální výroby a distribuce drog. Po velké součinnostní akci, při které bylo v několika objektech zajištěno velké množství drog, komponenty na jejich výrobu, zbraně, munice, finanční hotovost, skončil obviněný 49letý muž ve vazbě.
Na severním Plzeňsku dne 27. listopadu proběhla velká realizace ve spolupráci policistů z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a s celníky z Generálního ředitelství cel z Odboru pátrání Plzeň. Prověřování případu patřilo plně do gesce celníků, kteří měli podezření, že v několika objektech dochází k nelegální výrobě a i následné distribuci drog.
Do akce byli nasazeni policisté z územního odboru Plzeň venkov z 2. oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, dále pak kolegové z oddělení služební kynologie se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání drog a na akci se podíleli i kolegové z odboru kriminalistické techniky a expertíz.
Ve čtyřech objektech proběhla domovní prohlídka a pak ještě pět dalších prohlídek jiných prostor a pozemků, při kterých se podařilo zajistit velké množství drog (necelý jeden kilogram kokainu, půl kila krystalů metamfetaminu, přes 20 kilogramů sušiny konopí, norefedrin a další krystalické látky) a hotovost ve výši přes 150 tisíc korun. Dále se zde nacházely veškeré komponenty na pěstování konopí a na výrobu drog. Zajistit se podařilo také čtyři zbraně (škorpion, pistole ČZ vzor 50 a vzor 75, revolver Astra), téměř 600 kusů nábojů a osvětlovací mina.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem policisté zadrželi 49letého muže, proti kterému policejní komisař zahájil trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Podal také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. V případě pravomocného rozsudku soudu muži hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
por. Ing. Eva Červenková
8. prosince 2025