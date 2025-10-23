Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Realizace krajského TOXI týmu v Ústeckém kraji a v Praze
Kriminalisté rozbili organizovanou skupinu vyrábějící pervitin.
Počátkem tohoto roku bylo zahájeno prověřování osob působících v Ústeckém kraji, které se měly dlouhodobě zabývat dovozem prekurzorů, výrobou a následnou distribucí metamfetaminu, tj. pervitinu. Poznatky o činnosti skupiny vycházely zejména od pracovníků TOXI týmu Územního odboru Děčín. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlejší organizovanou skupinu. Tato skupina působila dlouhodobě, její členové znali policejní postupy a často měnili místa pobytu, komunikační prostředky i osoby, které se na jejich činnosti podílely.
Hlavní organizátor skupiny, dvaapadesátiletý muž, zajišťoval dovoz léčiv s obsahem pseudoefedrinu a později i čistého efedrinu z Polské do České republiky. Jím určené osoby následně vyrobily vždy nejméně 200 až 400 gramů pervitinu, který byl dále distribuován především v Ústeckém kraji a v Praze.
Dne 18. září 2025 byl hlavní organizátor zadržen při cestě z Polska. Současně s tím došlo v Praze a Děčíně k zadržení dalších podezřelých osob. Ve spolupráci s kriminalisty z Prahy a Děčína provedli v deseti objektech domovní prohlídky (pět v Praze, dvě v Teplicích a tři v Děčíně). Policisté při nich zajistili pět kompletních varen pervitinu, chemické látky a vybavení k jeho výrobě – mimo jiné 2 kg efedrinu, asi 250 gramů červeného fosforu, zhruba 500 gramů krystalické látky a finanční hotovost v různých měnách v celkové hodnotě kolem 200 tisíc korun.
Téhož dne bylo zahájeno trestní stíhání čtyř osob, tří mužů (ve věku 52, 51 a 43 let) a jedné ženy (31 let), pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a to jako členové organizované skupiny působící ve více státech. V případě soudem uznané viny hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až do výše 18 let.
Začátkem října byl v Děčíně zadržen další člen skupiny, dvaatřicetiletý muž, který je rovněž trestně stíhán pro stejnou trestnou činnost.
Na všechny obviněné byl Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem podán podnět k návrhu na vzetí do vazby. Okresní soud v Ústí nad Labem všechny návrhy akceptoval a obviněné umístil do vazby. Jedná se o recidivisty, kteří již byli v minulosti za drogovou trestnou činnost odsouzeni.
23. října 2025
mjr. Mgr. Kamil Marek
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje