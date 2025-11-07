Policie České republiky  

Reakce NCOZ na článek webu Novinky.cz
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se ohrazuje proti tvrzením uvedeným v článku serveru Novinky.cz, který nesprávně interpretuje použití nástroje umělé inteligence při jednom z prověřování.
NCOZ zdůrazňuje, že zmíněný nástroj byl využit výhradně pro tzv. OSINT analýzu, tedy k mapování veřejně dostupných informací. Šlo o podpůrný prostředek v rámci analytické práce, nikoliv o zdroj důkazů ani prostředek k právní kvalifikaci skutků.
Výstupy umělé inteligence nebyly nikdy použity jako důkazní materiál a všechny postupy byly vedeny v souladu s platnými právními předpisy a interními kontrolními mechanismy. Nástroj sloužil pouze k doplňkovému vyhodnocení otevřených zdrojů podobně jako běžné analytické databáze.
NCOZ odmítá tvrzení, že by šlo o „selhání vyšetřovacích postupů“. Práce s moderními technologiemi je běžnou součástí současné analytické praxe, vždy však pod přísnou lidskou a právní kontrolou.
NCOZ zároveň vyzývá k věcnému a odpovědnému informování o využívání technologií v trestním řízení, aby nedocházelo ke zkreslování skutečností a poškozování důvěry veřejnosti v činnost orgánů činných v trestním řízení.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
7. listopadu 2025