Policie České republiky  

Reakce NCOZ na článek webu Novinky.cz

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se ohrazuje proti tvrzením uvedeným v článku serveru Novinky.cz, který nesprávně interpretuje použití nástroje umělé inteligence při jednom z prověřování. 

NCOZ zdůrazňuje, že zmíněný nástroj byl využit výhradně pro tzv. OSINT analýzu, tedy k mapování veřejně dostupných informací. Šlo o podpůrný prostředek v rámci analytické práce, nikoliv o zdroj důkazů ani prostředek k právní kvalifikaci skutků. 

Výstupy umělé inteligence nebyly nikdy použity jako důkazní materiál a všechny postupy byly vedeny v souladu s platnými právními předpisy a interními kontrolními mechanismy. Nástroj sloužil pouze k doplňkovému vyhodnocení otevřených zdrojů podobně jako běžné analytické databáze. 

NCOZ odmítá tvrzení, že by šlo o „selhání vyšetřovacích postupů“. Práce s moderními technologiemi je běžnou součástí současné analytické praxe, vždy však pod přísnou lidskou a právní kontrolou. 

NCOZ zároveň vyzývá k věcnému a odpovědnému informování o využívání technologií v trestním řízení, aby nedocházelo ke zkreslování skutečností a poškozování důvěry veřejnosti v činnost orgánů činných v trestním řízení.


plk. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV 
7. listopadu 2025 

