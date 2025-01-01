Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Reagovali opožděně
Možná stejný podvodník získal poměrně rychle skoro sto tisíc korun.
Podvodník vydávající se za blízkého příbuzného uspěl na Znojemsku ve stejný den hned dvakrát. V telefonátu sdělil, že je v obtížích a poprosil, zda by dále nemohli komunikovat přes mobilní aplikaci. Poměrně známý model podvodu včas neodhalila pětapadesátiletá žena. Ta v domnění, že komunikuje se svou dcerou, reagovala na požadavek zaplacení dvou faktur. Když první za více než čtyřicet tisíc korun uhradila, znejistěla a přímo kontaktovala dceru. Ta jí sdělila, že žádné faktury neposlala.
Velmi podobný scénář se odehrál na jiném místě v regionu. V tomto případě se podvodník vydával za syna poškozené seniorky. Ta v domnění, že pomáhá synovi, poslala skoro padesát tisíc na určený účet. Jenže příběh se nepozdával manželovi poškozené. Obratem kontaktoval syna a zjistil, že ten žádnou pomoc nepotřeboval.
por. Bohumil Malášek, 26. září 2025