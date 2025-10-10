Razítka končí, začíná éra digitální kontroly hranic
Nový systém vstupu/výstupu EES (Entry/Exit System) zásadně změní způsob, jakým Evropská unie spravuje své vnější hranice.
Systém EES bude od 12. října 2025 postupně zaváděn na všech vnějších hranicích 29 členských států Schengenského prostoru, včetně České republiky. Česká republika bude jedním z několika států, které tento systém spustí plně od prvního momentu. V ČR se tato změna týká zejména mezinárodních letišť. EES postupně nahradí dosavadní praxi ručního razítkování pasů a plně přejde na elektronické záznamy.
Čechů se nové kontroly netýkají
Občanů České republiky a dalších členských států EU se nový systém netýká, ti budou i nadále překračovat vnější hranice beze změn.
Systém EES se vztahuje na všechny státní příslušníky třetích zemí, tedy osoby, které nejsou občany Evropské unie ani Schengenského prostoru. Konkrétně jde o cestující osvobozené od vízové povinnosti i držitele krátkodobých víz, kteří cestují na pobyty do 90 dnů během jakéhokoli 180denního období.
Při každém překročení vnější hranice a bez ohledu na účel návštěvy bude systém EES registrovat základní osobní údaje cestujícího, typ a číslo cestovního dokladu, biometrické údaje a datum a místo vstupu a výstupu, případně odepření vstupu. První registrace každého cestujícího do systému EES (na něhož se tato povinnost vztahuje) při hraniční kontrole však bude právě s ohledem na zahrnutí biometrických údajů (tedy otisků prstů a zobrazení obličeje) časově náročnější a celý proces může prodlužovat čekací dobu.
Jak je připraveno Letiště Praha?
Pro urychlení procesu registrace do systému EES mohou cestující využít některý z 56 samoobslužných systémů, jež jsou k dispozici na různých místech letiště před vstupní hraniční kontrolou.
Cestujícím bude na mezinárodním letišti asistovat vyškolený personál Letiště Praha, který bude pomáhat řídit toky cestujících. Zároveň byla upravena navigace u pasové kontroly tak, aby se cestujícím usnadnila orientace, k jaké pasové přepážce mají se svým dokladem jít.
Ředitelství služby cizinecká policie se posledních několik týdnů aktivně připravovalo na ostrý provoz systému EES. Probíhala jak odborná školení všech policistů, tak i testovací provoz technologií i procesů a Ředitelství služby cizinecké policie je na spuštění systému plně připraveno. Testování probíhalo v úzké spolupráci s Letištěm Praha, kterého se spuštění systému dotkne nejvíce.
Zavedením nového systému se dosáhne efektivnější kontroly pohybu osob na vnější hranici Schengenského prostoru, což nám umožní lépe čelit bezpečnostním hrozbám. Přesnější přehled o vstupech a výstupech osob mimo Schengenský prostor také významně omezí prostor pro nelegální migraci.
Více informací o systému EES naleznete na internetové stránce Evropské komise pod tímto odkazem.
10. října 2025
kpt. Josef Urban
tiskový mkluvčí Ředitesltví služby cizinecké policie