Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ranní nehody s lesní zvěří
Policisté řešili neobvyklou nehodu cyklisty se srnou.
Od dnešního brzkého rána řešili dopravní policisté v Jihočeském kraji nehody, kdy došlo při střetu s lesní zvěří k následným zraněním osob.
Před šestou hodinou vyjížděli strakoničtí policisté do obce Jindřichovice u Blatenky, kde se srnou střetl cyklista (roč. 1962) jedoucí na Blatnou. V zastavěné části obce mu zvěř skočila do jeho jízdní dráhy z levé strany, kdy již nestačil včas zareagovat a po nárazu spadl na vozovku. Přitom se těžce zranil a do nemocnice ho transportovala osádka Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.
Druhá nehoda je řešena na Mladovožicku, kam táborští dopravní policisté vyjížděli po půl osmé. Na místě zjistili, že v katastru obce Stará Vožice jela řidička (roč. 1993) se svým osobním vozidlem tovární značky Opel Astra, kdy nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám a při průjezdu levotočivou zatáčkou jí do jízdní dráhy skočila srna. Mladá žena se jí snažila vyhnout, ale přitom vyjela vlevo do silničního příkopu, kde narazila do vzrostlého stromu. Po nárazu se lehce zranila a o její zdravotní stav se postaral přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.
Osobní vozidlo mělo poškozenou levou poloosu a stalo se nepojízdným, kdy byl zajištěn odtah.
Připomínáme všem řidičům, že s pozvolným oteplováním a příchodem předjarního počasí, je zvýšený pohyb lesní zvěře i v místech, kde byste ji neočekávali!
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
11. února 2026