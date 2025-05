Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ranní nehoda u Blatné

Strakonice - Řidič skončil s vozem na střeše.

Dne 14. května 2025 kolem 5:00 hodin došlo na silnici II. třídy v katastru obce Blatná, ve směru od Skaličany do Blatné, k dopravní nehodě osobního automobilu značky Škoda Octavia. Podle dosavadních zjištění zřejmě došlo u 18letého řidiče k mikrospánku, v důsledku čehož vůz vyjel mimo vozovku do silničního příkopu. Následným nárazem bylo vozidlo vymrštěno zpět na komunikaci, kde se převrátilo a zůstalo ležet na střeše. Mladý řidič utrpěl lehké zranění a byl převezen do nemocnice k dalšímu ošetření. Na místo dorazily všechny složky integrovaného záchranného systému, které provedly nezbytná opatření a zajistily místo nehody.

Příčiny a okolnosti nehody jsou nadále předmětem šetření.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

14. května 2025

