Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Ranní jízda pod vlivem skončila nehodou
Řidič pod vlivem alkoholu způsobil nehodu na silnici I/35 a z místa bez zastavení odjel.
V neděli 21. prosince 2025 krátce před půl sedmou hodinou ranní došlo na silnici I/35 v katastru obce Bílý Kostel nad Nisou k dopravní nehodě. Řidič osobního vozidla značky Mercedes jedoucí ve směru od Liberce na Děčín začal na přímém úseku komunikace přejíždět z levého jízdního pruhu do pravého, čímž ohrozil vozidlo Jeep Compass jedoucí ve stejném směru. Následně došlo ke třetu pravé přední části vozidla Mercedes s levou zadní částí vozidla Jeep.
Řidič vozidla Mercedes po uvedeném střetu na místě nezastavil a pokračoval v jízdě směřem k obci Chrastava, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon. Krátce poté byl zastaven jiným projížějícím řidičem a následně si jej převzali k řešení nastalé události samotní policisté. Ti vyzvali jedenatřicetiletého muže k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla v obou případech pozitivní s naměřenou hodnotou 1,55 promile alkoholu v dechu. Mladý muž s naměřenými hodnotami souhlasil a lékařské vyšetření nepožadoval.
Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz. Ke zranění při střetu u žádné z osob nedošlo a technická závada na vozidle jako příčina dopravní nehody nebyla zjištěna. Celková výše škody na obou vozidlech činí odhadem 370 tisíc korun.
Policisté z Dopravního inspektorátu Liberec dnešního dne řidiči sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dle trestního zákoníku za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí muži trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
23. prosince 2025
por. Bc. Klára Jeníčková