Rallye Rejvíz 2026
Soutěž založená na skutečných událostech
Jubilejní desátý ročník Rallye Rejvíz opět prověřil připravenost prvosledových hlídek Policie České republiky v extrémních a nepředvídatelných situacích. Soutěž, která je postavená na realistických scénářích inspirovaných skutečnými událostmi, testuje nejen odborné znalosti a taktické dovednosti, ale také schopnost spolupráce, rychlého rozhodování a zvládání krizových momentů pod tlakem.
Do okolí Loučné nad Desnou letos dorazilo 19 policejních týmů ze všech 14 krajských ředitelství Policie ČR. Nechyběli ani zástupci Ředitelství služby cizinecké policie, Ochranné služby Policie ČR či Vojenské policie. Mezinárodní účast zajistily také zahraniční hlídky ze Slovenska a Maďarska.
Organizátoři policejní části soutěže z ředitelství služby pořádkové policie připravili pro soutěžící nelehké úkoly inspirované skutečnými událostmi, které policisté v různých částech republiky řešili při výkonu služby.
Celkem museli soutěžící během jednoho dne a večera zvládnout osm modelových situací. Za denního světla řešily tříčlenné hlídky sedm náročných úkolů, zatímco poslední noční prověrka představovala zvláštní výzvu.
Sportovní den začínal velmi brzy. Hlídky v policejních vozech čekaly na pokyn k výjezdu už v 5:30 ráno a jejich nasazení končilo až kolem čtvrté hodiny ranní následujícího dne. Do poslední chvíle přitom policisté nevěděli, co je čeká. Se vzniklými situacemi se museli vypořádat v reálném čase pouze s minimem základních informací, stejně jako při skutečných zákrocích.
Intenzivní momenty zažily hlídky během modelové situace nazvané „Homotolka“. Zasahující policisté zde čelili scénáři takzvaného aktivního střelce. Do prostoru školy ve Velkých Losinách přijížděli s informací o probíhající střelbě. Křik zraněných, panika studentů a chaos na místě vytvářely pro zasahující mimořádně náročné a nepřehledné podmínky. Atmosféra celé situace připomínala tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z roku 2023.
Filmově nazvaný zásah „Zombie“ vtáhl soutěžící do scény s agresivním mužem na pracovišti pod vlivem drog. Krátce po příjezdu hlídka zjistila, že útočník pobodal několik svých kolegů a je ozbrojen krátkou střelnou zbraní. Jeho agresivní chování představovalo bezprostřední hrozbu pro celé okolí. Policisté proto museli pod silným tlakem situace muže co nejrychleji odzbrojit, aby měli možnost ošetřit zraněné.
Modelová situace „George“ vychází ze skutečné tragické události z roku 1998, při které na území tehdejší Správy hlavního města Prahy zemřel kriminalista během služebního zákroku. Soutěžní hlídky zde přijížděly jako podpora kriminalistům při zásahu v bytě. Krátce po předání základních informací však dochází ke střelbě. Zakročující policisté následně nacházejí před dveřmi bytu dva vážně zraněné kolegy. Uvnitř se navíc nachází ozbrojený agresor pod vlivem drog.
„Rosemary“ přivedla policisty do sice vzácného, ale stále možného scénáře. Hlídka vyrážela na základě oznámení sousedky o hluku z vedlejšího bytu. Po příjezdu policisté čelili dramatické situaci. V bytě se nacházela zhroucená rodička a novorozeně bez známek života. Hlídka musela okamžitě zahájit resuscitaci novorozence. Celá situace se navíc dál komplikovala ve chvíli, kdy žena začala rodit další dítě.
Pád malého letadla na vodní plochu byl námětem modelové situace s názvem „Malibu“. Přibíhající policisté nacházeli na křídle havarovaného stroje pilota, zatímco na hladině spatřili mrtvé tělo. Silné emoce do celé situace vnášely také přítomné děti, které nehodu viděly, i podnapilý a agresivně se chovající rybář. Na scénu navíc přicházejí dva hasiči, pro které děti doběhly do nedaleké hasičské stanice. Situaci dále komplikovala informace, že se uvnitř letadla nachází větší množství kokainu. Z komunikace s přeživším pilotem navíc vyplynulo, že před letem tuto drogu užil.
„Sklepmistr“ nepřinesl pro zasahující policisty příznivou situaci. Hlídka přijížděla ke zdánlivě běžnému oznámení o zdravotních potížích muže. Policisté se k němu přibližovali úzkou chodbou, když se náhle ozval výstřel a jeden z nich se bezvládně zhroutil k zemi. Syn nemocného následně uzavírá a zamyká vstupní dveře a odmítá s policisty komunikovat. Zasahující hlídka se tak musela vypořádat nejen se ztrátou kolegy a komplikovaným prostorem, ale zároveň i se snahou poskytnout pomoc nemocnému muži.
Při poslední denní úloze „MBA“ byly hlídky přivolány k oznámení o domácí rozepři, při které měl muž ohrožovat ženu nožem. Po příjezdu však k policistům přibíhá samotná ohrožená žena, zatímco muž zůstává uvnitř místnosti, kde se nožem ohrožuje už pouze sám. Policisté se snaží situaci stabilizovat prostřednictvím krizové komunikace přes zavřené dveře a postupně ji směřovat ke klidnému řešení. Ve chvíli, kdy se hlídce daří situaci uklidňovat, přichází podle scénáře druhá zasahující hlídka s odlišným postupem. Ta bez předchozí koordinace a informací chce zvolit razantní zásah, čímž vytváří další komplikaci pro původní hlídku. Zasahující policisté se tak musí vyrovnat nejen s dynamikou samotného případu, ale i s nečekaným střetem rozdílných taktik na místě události.
Závěrečná část soutěže s názvem „Potopené parníky“ pak navázala tradiční kombinací fyzické i psychické zátěže. Náročný noční pochod doplněný o koncový úkol s vědomostním testem na závěr dne prověřil odolnost, soustředění i celkovou připravenost soutěžních hlídek.
Kdo byl nejlepší?1. místo
V soutěži rozhodovaly někdy jen jednotky bodů a drobné odchylky, ale na stupně vítězů si bohužel všichni stoupnout nemohou. Tak jaká prvosledová hlídka zvládla všechny úkoly nejlépe?
Vítězem se stali policisté ze Středočeského kraje (oddělení hlídkové služby Praha venkov jih). Druhou příčku vybojovala hlídka z kraje Jihočeského (oddělení hlídkové služby České Budějovice). Třetí místo ovládli policisté z hlavního města Prahy (pohotovostní motorizovaná jednotka).
Nejlepším zahraničním soutěžíčím se stala hlídka ze Slovevska - Pohotovostní motorizovaná jednotka Košice.
Rallye Rejvíz dlouhodobě slouží jako prestižní událost pro výměnu zkušeností mezi složkami integrovaného záchranného systému, a zároveň jako způsob, jak posouvat hranice profesní připravenosti. Ačkoliv šlo o soutěž, to podstatné se odehrávalo mimo bodové tabulky, v profesionalitě a nasazení. Hlídky daly do soutěže všechno a jejich velké odhodlání při řešení situací si zaslouží velký obdiv, a to nejen při řešení úkolů v soutěži, ale hlavně v reálných situacích, do kterých se vrhají ještě s větším nasazením. Protože právě tam jde opravdu o život.
Velké poděkování patří všem partnerům a sponzorům akce, kteří se zapojili jak finanční podporou, tak i věcnými dary.
Skupina ČEZ
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Varta - Clarios Czech spol. s r.o.
Angry Beards s.r.o.
kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
30. května 2026