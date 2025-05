Rallye Rejvíz 2025

Policejní hlídky prověřila soutěž na hraně reality

Soutěž zaměřená na prověření profesionality, spolupráce i rozhodnosti v extrémních a nepředvídatelných podmínkách. Devátý ročník klání prvosledových hlídek Policie České republiky v rámci Rallye Rejvíz 2025 letos přivítal celkem 20 policejních týmů - ze všech 14 krajských ředitelství, z Ředitelství služby cizinecké policie i Ochranné služby Policie ČR. Pozvání na soutěž přijala také Vojenská policie. Mezinárodní rozměr daly soutěži 3 hlídky ze zahraničních policejních sborů - ze Slovenska, Polska a Maďarska. Na policisty si organizátoři z Ředitelství služby pořádkové policie připravili náročné úkoly, a to nejen přes den, ale také v noci.



Hlídky z celé republiky se sjely do Jeseníků, aby změřily síly v sérii náročných úkolů. Unikátností a zároveň prestiží této soutěže je, že modelové situace, které musí soutěžící vyřešit, vychází z reálných událostí, se kterými se opravdu mohli policisté v terénu setkat.



Letos účastníci čelili celkem osmi modelovým situacím, které důkladně otestovaly jak jejich taktické dovednosti, tak schopnost zachovat si chladnou hlavu pod tlakem.



Za denního světla řešily tříčlenné policejní hlídky celkem sedm úkolů, v noci je čekala ještě jedna samostatná výzva. Soutěžní den startoval už v 5:30 ráno v policejních vozech, kde hlídky byly připraveny na výzvu k akci. Jejich nasazení skončilo až ve 4 hodiny ráno následující den. Po celou dobu policisté nevěděli, co je čeká - se situacemi se museli vyrovnávat v aktuálním čase, jako u reálného zákroku.



Jedním z nejintenzivnějších momentů byla bezesporu situace s názvem „Fronta“. Zde museli zasahující policisté řešit scénář s dvojicí aktivních střelců na půdě základní školy ve Velkých Losinách. Křik zraněných, panika studentů a nepřehledná situace na místě, vytvořili mimořádně náročné podmínky pro zásah. Celková atmosféra připomínala tragédii z Filozofické fakulty Univerzity Karolovi z roku 2023.



V úloze „Bernardýn“ pak policisté spěchali na pomoc muži, který omylem sjel autem do rybníka. Na jeho střeše volal v šoku o pomoc. V průběhu záchrany tonoucího policisté zjistili informaci, že v potopeném autě se nachází jeho 4letá dcera. Napětí vygradovalo ve chvíli, kdy se zachraňující policista pokusil otevřít dveře, aby se k ní dostal – rozhodčí mu však sdělil, že se dovnitř nedostane, protože dveře nejdou otevřít. Dítě (figurína uvnitř vozidla) tak zůstalo mimo jeho dosah.



Poeticky nazvaný zásah „Babí léto“ připravil soutěžícím extrémně náročný psychologický test. V lesích u Koutů nad Desnou se ztratili dva klienti ústavu pro mentálně postižené. Učitelka přivolala prostřednictvím operačního střediska nejbližší hlídku policie. Při jejím příjezdu policisté zjistili, že opatrovník leží zhroucený na zemi, silně krvácí a není schopen plynně komunikovat. Ztracení chovanci, nacházející se na místě, byli vyděšeni a na krizovou situaci reagovali agresivitou. Pro policisty byl v této situaci neúprosný i čas, ztratila se také chovankyně trpící tourettovým syndromem, která má u sebe nůž a má sklony k sebepoškozování.



Humorně nazvaná soutěžní situace „Sekaná v housce“ prověřila schopnost reagovat na situaci u dopravní nehody. S jejich kolegy se střetlo vozidlo ve chvilce, kdy to nejméně očekávali – vraceli se z předešlého zásahu a po nákupu občerstvení. Řidič následně z místa ujel a v rozbitém služebním vozidle zůstávají dva zranění policisté. Přijíždějící hlídka musela zachovat chladnou hlavu a kolegům s vážným zraněním poskytnout pomoc.



Při „Bela Ciao“ se policisté ocitli na zahradě domu. Atmosféru neusnadňovala mladá slečna, usilující o kariéru influencerky, která komunikovala s policisty a svou matkou s nevybíravým slovníkem. Po chvilce přišel na scénu také otec, který se se slovy „není mi dobře“ náhle zkolboval. V tu chvíli policisté museli ihned zareagovat. Obtížnost poskytnutí první pomoci byla založená na reálném základě. Člověk, u kterého zrovna pozorujete zástavu, totiž vypadá, jako kdyby byl pouze v šoku – má otevřené oči, pohybuje se mu hrudník i končetiny. Policisté správně vyhodnotili, že je zde potřeba kardiopulmonální resuscitace.



V úloze „Vyjednávání“ musely hlídky řešit krizovou komunikaci s ozbrojeným pachatelem, který při útěku po loupeži v trafice zpanikařil a vzal si rukojmí. Scénář vycházel ze skutečného případu, který se odehrál v Praze na Smíchově.



Součástí soutěže byl „Den s volantem“, kde rozhodují řidičské dovednosti snoubené s rychlostí a precizností, tedy klasická jízda zručnosti.

Tradičně nechyběl ani fyzicky i psychicky náročný „Pochod“, noční mise s prvky zátěžového testu a nálezu oběšené osoby. Policisté museli zvládnout nejen dlouhou trasu, ale i správně vyhodnotit krizovou situaci.





Kdo byl nejlepší?

1. místo



V soutěži rozhodovaly někdy jen jednotky bodů a drobné odchylky, ale na stupně vítězů si bohužel všichni stoupnout nemohou. Tak jaká prvosledová hlídka zvládla všechny úkoly nejlépe?

Vítězem se stali policisté z Jihočeského kraje (obvodní oddělení Strakonice a Vodňany). Druhou příčku vybojovala hlídka Olomouckého kraje (pohotovostní a eskortní oddělení). Třetí místo ovládli policisté z Královéhradeckého kraje (pohotovostní a eskortní oddělení).





Rallye Rejvíz dlouhodobě slouží jako prestižní událost pro výměnu zkušeností mezi složkami integrovaného záchranného systému, a zároveň jako způsob, jak posouvat hranice profesní připravenosti. Ačkoliv šlo o soutěž, to podstatné se odehrávalo mimo bodové tabulky – v profesionalitě a nasazení. Všechny hlídky daly do soutěže všechno a jejich velké odhodlání při řešení situací si zaslouží velký obdiv, a to nejen při řešení úkolů v soutěži, ale hlavně v reálných situacích, do kterých se vrhají ještě s větším nasazením. Protože právě tam jde opravdu o život.











Velké poděkování patří všem partnerům a sponzorům akce, kteří se zapojili jak finanční podporou, tak i věcnými dary.

Skupina ČEZ

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Varta - Clarios Czech spol. s r.o.

Nožířství Trapper s.r.o.





kpt. Irena Brodská

tisková mluvčí PP ČR



foto - prap. Michal Cikryt ( ZDE K DISPOZICI FOTOGALERIE)

obvodní oddělení Šumperk





25. května 2025

