Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
RALLY JIZERA 2026 na Železnobrodsku
V souvislosti s konáním automobilové soutěže Rally Jizera 2026 policisté připravili dopravně bezpečnostní opatření.
V sobotu 7. března se na Železnobrodsku uskuteční automobilová soutěž Rally Jizera 2026, která odstartuje v 10 hodin. Posádky absolvují rychlostní zkoušky Chloudov, Bzí a Střevelná, se kterými jsou spojeny i následující úplné uzavírky silnic:
7. 3. 2026 8:45 - 15:30 RZ Chloudov - uzavírka silnic Líšný - Prosíčka - Vrát - Chloudov - Dlouhý
7. 3. 2026 9:00 - 16:00 RZ Bzí - uzavírka silnic Železný Brod - Těpeře - Chlístov - Veselí - Bzí - Dupanda - Skuhrov - Huntířov
7. 3. 2026 9:30 - 16:30 RZ Střevelná - uzavírka silnic Železný Brod - Hrubá Horka - Jirkov - Horská Kamenice - Malá Horka - Železný Brod
Navíc v souvislosti s uvedenou soutěží jsou spojeny i seznamovací jízdy, které posádky se svými vozy pojedou po trasách závodu v pátek 6. března v době od 8.00 – 16.00 hodin, a to za běžného provozu samozřejmě s dodržováním všech zákonných pravidel silničního provozu.
Policisté v souvislosti s konáním uvedené sportovní akce připravili dopravně bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku a především také bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dále se policejní hlídky zaměří na průjezdnost příjezdových komunikací, bezpečnost závodníků i diváků. Do tohoto opatření budou zapojeny hlídky dopravní policistů z jabloneckého dopravního inspektorátu a z odděleních silničních dohledů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Upozorňujeme všechny diváky a účastníky silničního provozu, aby dodržovali pokyny pořadatelů, kteří budou v místech jednotlivých rychlostních zkoušek po celou dobu konání závodu Rally Jizera 2026.
3. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí