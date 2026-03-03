Policie České republiky  

RALLY JIZERA 2026 na Železnobrodsku

V souvislosti s konáním automobilové soutěže Rally Jizera 2026 policisté připravili dopravně bezpečnostní opatření. 

V sobotu 7. března se na Železnobrodsku uskuteční automobilová soutěž Rally Jizera 2026, která odstartuje v 10 hodin. Posádky absolvují rychlostní zkoušky Chloudov, Bzí a Střevelná, se kterými jsou spojeny i následující úplné uzavírky silnic:

7. 3. 2026  8:45 - 15:30 RZ Chloudov - uzavírka silnic Líšný - Prosíčka - Vrát - Chloudov - Dlouhý

7. 3. 2026  9:00 - 16:00 RZ Bzí - uzavírka silnic Železný Brod - Těpeře - Chlístov - Veselí - Bzí - Dupanda - Skuhrov - Huntířov

7. 3. 2026  9:30 - 16:30 RZ Střevelná - uzavírka silnic Železný Brod - Hrubá Horka - Jirkov - Horská Kamenice - Malá Horka - Železný Brod

Navíc v souvislosti s uvedenou soutěží jsou spojeny i seznamovací jízdy, které posádky se svými vozy pojedou po trasách závodu v pátek 6. března v době od 8.00 – 16.00 hodin, a to za běžného provozu samozřejmě s dodržováním všech zákonných pravidel silničního provozu.

Policisté v souvislosti s konáním uvedené sportovní akce připravili dopravně bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku a především také bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dále se policejní hlídky zaměří na průjezdnost příjezdových komunikací, bezpečnost závodníků i diváků. Do tohoto opatření budou zapojeny hlídky dopravní policistů z jabloneckého dopravního inspektorátu a z odděleních silničních dohledů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Upozorňujeme všechny diváky a účastníky silničního provozu, aby dodržovali pokyny pořadatelů, kteří budou v místech jednotlivých rychlostních zkoušek po celou dobu konání závodu Rally Jizera 2026.


3. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

