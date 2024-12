Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Radostné chvíle i zvýšené riziko na silnicích

BŘECLAVSKO: Policisté varují před riziky spojenými s nedostatečnou zimní výbavou i konzumací alkoholických nápojů.

Vánoční svátky a konec roku jsou obdobím radosti, rodinných setkání a oslav. Bohužel, jsou to také chvíle, kdy se na silnicích zvyšuje riziko dopravních nehod. Spěch za nákupy, zimní počasí a oslavy spojené s alkoholem mohou způsobit, že cesta domů se změní v nečekané drama. Proto je důležité, abychom si právě v tomto období připomněli jednoduché pravidlo, když řídím, piju nealko.

V tomto duchu proběhla dne 19. prosince 2024 dopravně preventivní akce spojená s kampaní „Řídím, piju nealko pivo“. Jejím cílem bylo upozornit řidiče na to, že alkohol za volant nepatří, a to ani v malém množství, jako je svařené víno nebo punč. Policisté spolu se zástupkyní Českého svazu pivovarů a sladoven apelovali na řidiče, aby při volbě nápojů sáhli po nealkoholických variantách. Kontrolovaní řidiči obdrželi plechovku nealkoholického piva a praktické dárky (jednorázový alkoholtest nebo řezák na bezpečnostní pásy). Všichni řidiči se podrobili orientační dechové zkoušce, a výsledky byly potěšující, u nikoho nebyl zjištěn alkohol.

Policisté, i přesto, že tomu počasí zatím moc nenasvědčuje, upozorňovali řidiče, aby nezapomínali na zimní přípravu svých plechových miláčků a dostatečný dezén zimních pneumatik. Více rad a tipů naleznete v přiloženém letáku „V zimě na silnicích“.

Buďme v tomto období ohleduplní k sobě i druhým. Dopřejme si radostné svátky, na které budeme vzpomínat s úsměvem, a ne s lítostí. Pamatujme, že nejlepší dárek, který můžeme svým blízkým dát, je náš bezpečný návrat domů.



por. Miroslav Měchura, 20. prosince 2024

Související dokumenty V_zimě_na_silnicích

Velikost souboru: 484,1 KB / formát PDF

vytisknout e-mailem