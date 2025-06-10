Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Radost z lupu zlodějům překazil všímavý muž
Tanvaldští policisté díky všímavosti muže a své následné pozornosti zadrželi jednoho ze zlodějů nedaleko místa činu.
V sobotu 4. října policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 31letému muži podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody, kterých se dopustil ve spolupachatelství s dosud přesně neustanovenou osobou.
Tento příběh ovšem začal již den před tím, v pátek kolem poledne. Tehdy přímo tanvaldským policistům zavolal muž, který si všiml dvou pachatelů, kteří se vloupali do rekreační chalupy v Tanvaldu v ulici Kostelní a z této chaty odnášeli plný velký igelitový pytel odcizených věci. Tento muž, který se v okolí místa činu pohyboval se svým psem, uvedené dva pachatele ještě zastihl sedět na nedaleké veřejné lavičce. Po vzájemné krátké komunikaci zanechali oba muži na místě pytel s odcizenými věcmi a odešli.
Policisté, kteří následně do ulice Kostelní přijeli, skutečně zjistili, že do uvedené chaty bylo násilně vniknuto a nejenže důkladně vytěžili oznamovatele, ale také provedli důkladné šetření v okolí místa činu. Při tomto se jim podařilo zajistit i kamerový záznam, na kterém byl zachycen dle popisu oznamovatele i jeden z pachatelů uvedeného vloupání. Policisté se proto v rámci hlídkové služby zaměřili na osobu odpovídající zjištěnému popisu a skutečně krátce po šestnácté hodině takového muže v Tanvadu v ulici Údolí Kamenice spatřili, jak jede na jízdním kole směrem Josefova Dolu. Z tohoto důvodu se hlídka rozhodla muže zastavit a zkontrolovat. Ovšem jakmile policisté na vozidle zapnuli majáky i s nápisem STOP POLICIE, ohlédl se a snažil se jim ujet. Nejprve s kolem zajel do jednoho dvora a pak přes louku až k řece Kamenici, kde jeho cesta skončila. Policisté ho doběhli a vyzvali ho, aby opustil úkryt pod větvemi vzrostlého stromu, kam se před nimi ještě zkusil schovat. Podezřelý v tomto okamžiku výzvu uposlechl, byl na místě zadržen a převezen na služebnu do Tanvaldu. V jeho dechu policisté naměřili v té době 1,53 promile alkoholu.
Podezřelý z dosud neustaveným spolupachatelem z rekreační chaty v pytli odnesl v podstatě vše, co jim asi přišlo pod ruce – například cigarety, zubní kartáčky, fén na vlasy, vlhčené ubrousky, elektrický přímotop, kávu, těstoviny, deodorant, medy, Nutelly, čaje, dámské hygienické potřeby, pěnu na holení, manuální holicí strojky, ovladač k televizi, kulmofény, sprchový gel, koření a další různé věci – vše v celkové hodnotě téměř 5 tisíc korun.
Musíme však ještě zmínit to, že podezřelý není v páchání majetkové trestné činnosti žádným nováčkem. V evidenci rejstříku trestů má již tři záznamy, kdy byl za takové činy již soudy pravomocně odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného přečinu krádež hrozí nyní trest odnětí svobody až na tři roky. Podezřelý byl po provedených úkonech ze zadržení propuštěn na svobodu.
Na závěr děkujeme za všímavost a pozornost muži, který policistům do Tanvaldu informace o zlodějích v rekreační chatě oznámil. Policisté díky tomu začali případ okamžitě šetřit a podařilo se jim tak i ve velice krátké době dopadnout jednoho z nich dopadnout. Po tom druhém nyní samozřejmě intenzivně pátrají.
6. 10. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí