Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Radioporadna Českého rozhlasu Pardubice
Jak se chránit před kybernetickými podvody – rady od policejního preventisty v Českém rozhlase Pardubice.
Dne 26. února 2026 policejní preventista por. Bc. Radek Bendakovský vystoupil v Českém rozhlase Pardubice. Spolu s paní redaktorkou Jitkou Slezákovou si povídali o vývoji podvodů v kyberprostoru. V přímém vysílání Radioporadny policejní preventista reagoval na dotazy posluchačů a podělil se s nimi o cenné rady, jak se bránit proti kybernetickým podvodům.
„Kybernetické podvody jsou stále častější, a proto je důležité, abychom byli obezřetní,“ upozornil preventista. Vysvětlil, jak se podvodníci snaží pod různými záminkami získat naše osobní údaje nebo peníze. Mohou například posílat falešné e-maily, vydávat se za bankovní úředníky, dokonce i policisty, nebo vytvářet falešné webové stránky.
Co tedy dělat, abychom se chránili?
1. Nikdy neklikejte na podezřelé odkazy, které vám přijdou v e-mailech nebo zprávách.
2. Zkontrolujte si webovou adresu, pokud máte podezření, že něco není v pořádku.
3. Nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje ani číslo karty po telefonu nebo e-mailu.
4. Používejte silná hesla, a měňte je pravidelně.
5. Mějte dvoufázové ověření všude, kde je to možné.
6. Pokud máte pochybnosti, neváhejte se obrátit na policii nebo na svou banku.
„Důležité je být opatrný a nikdy neposílat peníze nebo citlivé údaje. Když nevíte, snažte se používat selský rozum a nepodléhejte stresu a časovému tlaku“ dodal preventista.
Tyto rady se zdají být jednoduché, ale jsou velmi důležité pro naši bezpečnost v dnešním digitálním světě. Ať už se pohybujete na internetu každý den, nebo jen občas, vždy se držte těchto zásad.
Tímto způsobem měla policie možnost obrátit se na velkou skupinu posluchačů, nejen starší osoby, aby byly opatrné a chránily svou bezpečnost online.
2. března 2026
por. Bc. Radek Bendakovský
policejní preventista