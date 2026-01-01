Rada / vrchní komisař – specialista / administrátor LINUX (Red Hat, kontejnerizace, PostgreSQL)
Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr
Obecně
- hledáme specialistu na Linux, který bude klíčovou součástí týmu zajišťujícího stabilní, bezpečný a automatizovaný provoz systémů založených na Red Hat technologiích, kontejnerizaci a databázových službách PostgreSQL.
- budete se podílet na provozu i rozvoji moderní infrastruktury a spolupracovat s týmem specialistů provozu infrastruktury i vývojáři aplikací a specialistů bezpečnosti.
- přispějete ke stabilnímu provozu rozsáhlé infrastruktury i klíčových centrálních aplikací Policie ČR.
- přispějete k bezpečnosti České republiky.
- místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
- služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- spravovat a rozvíjet Linux infrastrukturu (primárně Red Hat / RHEL)
- zjišťovat provoz a správu databází PostgreSQL (instalace, konfigurace, upgrade)
- podílet se na návrhu a provozu kontejnerizačních platforem (např. Kubernetes)
- automatizovat správu systémů a databází (Ansible, scripting, Bash, Python)
- řešit incidenty v oblasti OS i databází a podílet se na jejich analýze
- navrhovat a spravovat zálohování a obnovu databází (např. pgBackRest)
- podílet se na nastavení vysoké dostupnosti (HA) a replikací PostgreSQL
- spolupracovat na nastavování standardů pro provoz a deployment aplikací
- podílet se na monitoringu a ladění výkonu infrastruktury i databází
- dokumentovat řešení a sdílet know-how v provozním týmu
- spolupracovat s významnými externími dodavateli a spolupracovníky v oboru
Platové podmínky a další benefity
- ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
9. tarifní třída 43.390-63.030 Kč podle započitatelné praxe
8. tarifní třída 40.320-58.440 Kč podle započitatelné praxe
zvláštní příplatek 5.000 Kč
stabilizační příplatek dle délky služebního poměru
- 6 týdnů dovolené
- možnost ubytování na ubytovně MV
- příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
- možnost podílet se na správě a budování moderní infrastruktury.
- práci s aktuálními technologiemi (RHEL, Kubernetes, PostgreSQL, automatizace).
- práci v moderních datových centrech s enterprise hardwarem a technologiemi.
- prostor pro profesní růst a další vzdělávání
- stabilní zázemí veřejné instituce
- podporu zkušených kolegů a přátelského týmu
- smysluplnou práci s dopadem na chod celé organizace
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském/bakalářském programu- (ideálně IT nebo technického směru)
- státní občanství ČR
- trestní i občanskou bezúhonnost
- zkušenost se správou Linux systémů (ideálně Red Hat / Rocky / Alma / CentOS).
- zkušenost s PostgreSQL (provoz, backup/restore, základní tuning).
- znalost kontejnerizace (Docker, Podman, Kubernetes).
- zkušenost s automatizací (Ansible, Bash, Python).
- orientaci v oblasti vysoké dostupnosti a databázových replikací.
- znalost síťových principů a základních bezpečnostních standardů.
- schopnost řešit problémy a orientovat se v provozním prostředí.
- ochota aktivně se učit novým věcem a zajímat se o nové trendy v oboru
- samostatnost i schopnost spolupráce v týmu.
- spolehlivost, důslednost a pečlivost
Výhodou
- znalost Patroni, PgBouncer, PgBackrest
- zkušenost s monitoringem Zabbix
Další informace
- možnost nástupu: dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-právník“.
Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.