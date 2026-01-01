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Rada / vrchní komisař – specialista / administrátor LINUX (Red Hat, kontejnerizace, PostgreSQL)

Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr 

Obecně

  • hledáme specialistu na Linux, který bude klíčovou součástí týmu zajišťujícího stabilní, bezpečný a automatizovaný provoz systémů založených na Red Hat technologiích, kontejnerizaci a databázových službách PostgreSQL.
  • budete se podílet na provozu i rozvoji moderní infrastruktury a spolupracovat s týmem specialistů provozu infrastruktury i vývojáři aplikací a specialistů bezpečnosti.
  • přispějete ke stabilnímu provozu rozsáhlé infrastruktury i klíčových centrálních aplikací Policie ČR.
  • přispějete k bezpečnosti České republiky.
  • místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
  • služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • spravovat a rozvíjet Linux infrastrukturu (primárně Red Hat / RHEL)
  • zjišťovat provoz a správu databází PostgreSQL (instalace, konfigurace, upgrade)
  • podílet se na návrhu a provozu kontejnerizačních platforem (např. Kubernetes)
  • automatizovat správu systémů a databází (Ansible, scripting, Bash, Python)
  • řešit incidenty v oblasti OS i databází a podílet se na jejich analýze
  • navrhovat a spravovat zálohování a obnovu databází (např. pgBackRest)
  • podílet se na nastavení vysoké dostupnosti (HA) a replikací PostgreSQL
  • spolupracovat na nastavování standardů pro provoz a deployment aplikací
  • podílet se na monitoringu a ladění výkonu infrastruktury i databází
  • dokumentovat řešení a sdílet know-how v provozním týmu
  • spolupracovat s významnými externími dodavateli a spolupracovníky v oboru

Platové podmínky a další benefity

  • ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

           9. tarifní třída          43.390-63.030 Kč podle započitatelné praxe
           8. tarifní třída         40.320-58.440 Kč  podle započitatelné praxe
           zvláštní příplatek       5.000 Kč
           stabilizační příplatek dle délky služebního poměru

  • 6 týdnů dovolené
  • možnost ubytování na ubytovně MV
  • příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
  • možnost podílet se na správě a budování moderní infrastruktury.
  • práci s aktuálními technologiemi (RHEL, Kubernetes, PostgreSQL, automatizace).
  • práci v moderních datových centrech s enterprise hardwarem a technologiemi.
  • prostor pro profesní růst a další vzdělávání
  • stabilní zázemí veřejné instituce
  • podporu zkušených kolegů a přátelského týmu
  • smysluplnou práci s dopadem na chod celé organizace

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském/bakalářském   programu- (ideálně IT nebo technického směru)
  • státní občanství ČR
  • trestní i občanskou bezúhonnost
  • zkušenost se správou Linux systémů (ideálně Red Hat / Rocky / Alma / CentOS).
  • zkušenost s PostgreSQL (provoz, backup/restore, základní tuning).
  • znalost kontejnerizace (Docker, Podman, Kubernetes).
  • zkušenost s automatizací (Ansible, Bash, Python).
  • orientaci v oblasti vysoké dostupnosti a databázových replikací.
  • znalost síťových principů a základních bezpečnostních standardů.
  • schopnost řešit problémy a orientovat se v provozním prostředí.
  • ochota aktivně se učit novým věcem a zajímat se o nové trendy v oboru
  • samostatnost i schopnost spolupráce v týmu.
  • spolehlivost, důslednost a pečlivost

Výhodou

  •  znalost Patroni, PgBouncer, PgBackrest
  •  zkušenost s monitoringem Zabbix

Další informace

  • možnost nástupu: dle dohody


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-právník“.

Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.

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