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Rada - vedoucí oddělení dohledu

Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií  - služební poměr 

Obecně

  • naši organizaci čeká rozsáhlá centralizace IT služeb, která přinese sjednocení a rozšíření provozního dohledu nad dosud decentralizovanými systémy. Hledáme vedoucího oddělení dohledu, který bude garantem správného fungování všech vrstev dohledu – L1, L2 i bezpečnostního dohledu (Security Operations Center) – a zajistí, že dohledové procesy budou jednotné, efektivní a kvalitní, aby všechny dohledové týmy pracovaly koordinovaně a poskytovaly spolehlivé podklady pro provozní rozhodování.
  • místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
  • služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zajišťovat správné fungování všech vrstev dohledu (L1, L2, SOC)
  • koordinovat dohledové týmy, zajišťovat předávání klíčových informací a sjednocovat jejich pracovní postupy napříč všemi úrovněmi dohledu
  • podílet se na definování SLA pro centralizované služby
  • dohlížet na plnění SLA a vyhodnocovat jejich dodržování
  • nastavovat procesy dohledu pro monitoring, eskalace a incident management
  • zajišťovat provozní přehled – reporting SLA, incidentů a trendů pro vedoucího provozu
  • podporovat centralizaci služeb a sjednocovat dohledové standard.
  • spolupracovat na úpravách a doplňování centrálního monitoringu (Zabbix)
  • plánovat služby dohledových týmů

Platové podmínky a další benefity

  • ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

           9. tarifní třída          43.390-63.030 Kč podle započitatelné praxe,
           zvláštní příplatek       5.000 Kč
           příplatek za vedení   4.000 Kč
           stabilizační příplatek dle délky služebního poměru

  • 6 týdnů dovolené
  • možnost ubytování na ubytovně MV
  • příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
  • možnost profesního vzdělávání
  • možnost ovlivnit podobu centralizovaného dohledového prostředí
  • příležitost vést a metodicky rozvíjet tři odborné týmy (L1, L2, SOC)
  • prostor pro tvorbu procesů, standardů a zlepšování kvality služeb
  • stabilní zázemí veřejné instituce
  • smysluplnou práci s dopadem na celou organizaci

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním  programu (ideálně IT, kyberbezpečnost, technické nebo manažérské obory)
  • státní občanství ČR
  • trestní i občanskou bezúhonnost
  • zkušenost s dohledem, monitoringem nebo řízením IT provozních týmů
  • znalost SLA, provozních procesů a metodik řízení služeb
  • schopnost koordinovat více týmů a nastavovat jednotné standard.
  • komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat s vedením provozu i dalšími organizačními články
  • samostatnost a spolehlivost
  • znalost anglického jazyka (porozumění psanému textu, mírně pokročilý)

Výhodou

  • znalost SIEM, EDR, log managementu nebo předchozí zkušenost z bezpečnostního dohledu

Další informace

  • možnost nástupu: dle dohody


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-vedoucí oddělení dohledu“.

Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.

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