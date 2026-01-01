Rada - vedoucí oddělení dohledu
Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr
Obecně
- naši organizaci čeká rozsáhlá centralizace IT služeb, která přinese sjednocení a rozšíření provozního dohledu nad dosud decentralizovanými systémy. Hledáme vedoucího oddělení dohledu, který bude garantem správného fungování všech vrstev dohledu – L1, L2 i bezpečnostního dohledu (Security Operations Center) – a zajistí, že dohledové procesy budou jednotné, efektivní a kvalitní, aby všechny dohledové týmy pracovaly koordinovaně a poskytovaly spolehlivé podklady pro provozní rozhodování.
- místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
- služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťovat správné fungování všech vrstev dohledu (L1, L2, SOC)
- koordinovat dohledové týmy, zajišťovat předávání klíčových informací a sjednocovat jejich pracovní postupy napříč všemi úrovněmi dohledu
- podílet se na definování SLA pro centralizované služby
- dohlížet na plnění SLA a vyhodnocovat jejich dodržování
- nastavovat procesy dohledu pro monitoring, eskalace a incident management
- zajišťovat provozní přehled – reporting SLA, incidentů a trendů pro vedoucího provozu
- podporovat centralizaci služeb a sjednocovat dohledové standard.
- spolupracovat na úpravách a doplňování centrálního monitoringu (Zabbix)
- plánovat služby dohledových týmů
Platové podmínky a další benefity
- ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
9. tarifní třída 43.390-63.030 Kč podle započitatelné praxe,
zvláštní příplatek 5.000 Kč
příplatek za vedení 4.000 Kč
stabilizační příplatek dle délky služebního poměru
- 6 týdnů dovolené
- možnost ubytování na ubytovně MV
- příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
- možnost profesního vzdělávání
- možnost ovlivnit podobu centralizovaného dohledového prostředí
- příležitost vést a metodicky rozvíjet tři odborné týmy (L1, L2, SOC)
- prostor pro tvorbu procesů, standardů a zlepšování kvality služeb
- stabilní zázemí veřejné instituce
- smysluplnou práci s dopadem na celou organizaci
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (ideálně IT, kyberbezpečnost, technické nebo manažérské obory)
- státní občanství ČR
- trestní i občanskou bezúhonnost
- zkušenost s dohledem, monitoringem nebo řízením IT provozních týmů
- znalost SLA, provozních procesů a metodik řízení služeb
- schopnost koordinovat více týmů a nastavovat jednotné standard.
- komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat s vedením provozu i dalšími organizačními články
- samostatnost a spolehlivost
- znalost anglického jazyka (porozumění psanému textu, mírně pokročilý)
Výhodou
- znalost SIEM, EDR, log managementu nebo předchozí zkušenost z bezpečnostního dohledu
Další informace
- možnost nástupu: dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-vedoucí oddělení dohledu“.
Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.