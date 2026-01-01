Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rada (právník/právnička)

Policejní prezidium ČR, odbor pověřence pro ochranu osobních údajů – služební poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Strojnická 27, Praha 7
  • služební poměr, zkušební doba 6 měsíců
  • agenda zpracování osobních údajů v bezpečnostním sboru na pozici centrálního pracoviště s celorepublikovou působností

Náplň práce

  • metodická a kontrolní činnost, lektorská činnost
  • podíl na řešení bezpečnostních projektů
  • kontaktní pracoviště pro styk s jinými organizacemi v problematice
  • vyřizování podání občanů
  • zastupování bezpečnostního sboru ve správních a soudních řízeních
  • zpracování stanovisek, interních aktů řízení
  • tvorba koncepce a stanovení zásad a postupů v problematice, řešení aktuálních problémů
  • analýza a koordinace jednotlivých oblastí zpracování osobních údajů v rámci bezpečnostního sboru, komunikace se všemi útvary Policie České republiky
  • provádění evropských předpisů k ochraně osobních údajů do bezpečnostního sboru (SIS, GDPR, PNR, ETIAS, EES apod.)
  • podíl na tvorbě koncepce ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie

Platové podmínky a další benefity

  • 9. tarifní třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb. (podle využitelné praxe 43.390,- až 63.030,- Kč)
  • zvláštní příplatek 5.000,- Kč
  • stabilizační příplatek po vykonání základní odborné přípravy
  • osobní příplatek podle dosahovaných výsledků
  • náborový příspěvek
  • možnost osobního i profesního růstu, jistota, zázemí a perspektiva
  • kompletní zaškolení a mentoring
  • možnost čerpání prostředků z FKSP
  • 30 dnů řádné dovolené
  • pracoviště v atraktivní lokalitě na Praze 7
  • možnost poskytnutí ubytovny
  • volný vstup do posilovny přímo v budově
  • kantýna přímo v budově
  • karta Multisport
  • In Karta ČD
  • příspěvek na stravu

Požadujeme

  • magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda
  • komunikační a prezentační dovednosti, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování
  • organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, sebekontrola
  • odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority
  • schopnost odolnosti vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
  • schopnost samostatného řešení úkolů, schopnost abstraktního myšlení a kreativita
  • státní občanství ČR, trestní i občanská bezúhonnost

Výhodou

  • vítána znalost anglického jazyka (využití v mezinárodní agendě)
  • vítán držitel řidičského oprávnění skupiny B (aktivní řidič)

Další informace

  • pevná doba služby: pondělí 7:30 – 16:00 hodin, úterý až čtvrtek 7:30 – 15:30 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin, možnost pružné doby služby
  • možnost nástupu: dle dohody


V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: pp.sou@pcr.cz. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.

Případné doplňující informace je možné získat na telefonním čísle 974 835 438 nebo 974 835 775.

