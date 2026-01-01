Rada (právník/právnička)
Policejní prezidium ČR, odbor pověřence pro ochranu osobních údajů – služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Strojnická 27, Praha 7
- služební poměr, zkušební doba 6 měsíců
- agenda zpracování osobních údajů v bezpečnostním sboru na pozici centrálního pracoviště s celorepublikovou působností
Náplň práce
- metodická a kontrolní činnost, lektorská činnost
- podíl na řešení bezpečnostních projektů
- kontaktní pracoviště pro styk s jinými organizacemi v problematice
- vyřizování podání občanů
- zastupování bezpečnostního sboru ve správních a soudních řízeních
- zpracování stanovisek, interních aktů řízení
- tvorba koncepce a stanovení zásad a postupů v problematice, řešení aktuálních problémů
- analýza a koordinace jednotlivých oblastí zpracování osobních údajů v rámci bezpečnostního sboru, komunikace se všemi útvary Policie České republiky
- provádění evropských předpisů k ochraně osobních údajů do bezpečnostního sboru (SIS, GDPR, PNR, ETIAS, EES apod.)
- podíl na tvorbě koncepce ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie
Platové podmínky a další benefity
- 9. tarifní třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb. (podle využitelné praxe 43.390,- až 63.030,- Kč)
- zvláštní příplatek 5.000,- Kč
- stabilizační příplatek po vykonání základní odborné přípravy
- osobní příplatek podle dosahovaných výsledků
- náborový příspěvek
- možnost osobního i profesního růstu, jistota, zázemí a perspektiva
- kompletní zaškolení a mentoring
- možnost čerpání prostředků z FKSP
- 30 dnů řádné dovolené
- pracoviště v atraktivní lokalitě na Praze 7
- možnost poskytnutí ubytovny
- volný vstup do posilovny přímo v budově
- kantýna přímo v budově
- karta Multisport
- In Karta ČD
- příspěvek na stravu
Požadujeme
- magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda
- komunikační a prezentační dovednosti, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování
- organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, sebekontrola
- odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority
- schopnost odolnosti vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
- schopnost samostatného řešení úkolů, schopnost abstraktního myšlení a kreativita
- státní občanství ČR, trestní i občanská bezúhonnost
Výhodou
- vítána znalost anglického jazyka (využití v mezinárodní agendě)
- vítán držitel řidičského oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
Další informace
- pevná doba služby: pondělí 7:30 – 16:00 hodin, úterý až čtvrtek 7:30 – 15:30 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin, možnost pružné doby služby
- možnost nástupu: dle dohody
V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: pp.sou@pcr.cz. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.
Případné doplňující informace je možné získat na telefonním čísle 974 835 438 nebo 974 835 775.