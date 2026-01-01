Rada - právník
Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr
Máte zkušenosti s IT smlouvami nebo se této oblasti chcete věnovat?
Do našeho týmu hledáme právníka/právničku pro oblast informačních a komunikačních technologií, který/á se bude podílet na právní podpoře veřejných zakázek a práci se smluvní dokumentací.
Obecně
- místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
- služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zpracovávání smluv k veřejným zakázkám v oblasti informačních a komunikačních technologií
- zpracovávání právních výkladů a stanovisek k dokumentům
- metodické usměrňování přípravy dokumentů souvisejících se zadáváním a realizací veřejných zakázek
- poskytování právního poradenství v rámci svěřené agendy
- posuzování souladu postupů s právními předpisy a interními akty řízení
- sledování legislativních změn a jejich aplikace do praxe
- součinnost s ostatními útvary Policie ČR a orgány státní správy
Platové podmínky a další benefity
- služební poměr příslušníka Policie ČR na plný úvazek
- tarifní třída 9 - rozpětí 43.390-63.030 Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 5.000 Kč
- po zkušební době náborový příspěvek 110.000 Kč
- 6 týdnů dovolené
- možnost ubytování na ubytovně MV
- příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
- možnost podílet se na zajímavých projektech
- možnost profesního vzdělávání
- pracovní telefon a notebook
Požadujeme
- vysokoškolské právnické vzdělání v magisterském programu
- všeobecný přehled v právních předpisech
- znalost zákona o zadávání veřejných zakázkách, občanského zákoníku, autorského zákona
- schopnost aplikovat právní postupy a závěry na praktické situace
- dobré komunikační schopnosti a schopnost spolupráce v týmu
- analytické schopnosti a samostatnost při řešení úkolů
- velmi dobrou úroveň písemného projevu
- pečlivost, důslednost a odpovědný přístup k plnění úkolů
- znalost práce na PC (zejm. Beck-online, ASPI, MS Word, MS Excel, MS Outlook)
- schopnost práce pod časovým tlakem a přizpůsobení se změnám
- zájem o oblast informačních a komunikačních technologií
- státní občanství ČR
- trestní i občanskou bezúhonnost
Výhodou
- zkušenosti v oblasti zadávání veřejných zakázek (pozice nezahrnuje administraci veřejných zakázek)
- zkušenosti v oblasti obchodního práva a smluvní agendy
- orientace v oblasti ICT
Další informace
- doba služby: pondělí 07:30 -16:00, úterý, středa, čtvrtek 07:30 -15:30, pátek 07:30 -15:00 hodin (možnost úpravy)
- možnost nástupu: dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-právník“.
Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.