Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rada - právník

Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr 

Máte zkušenosti s IT smlouvami nebo se této oblasti chcete věnovat?

Do našeho týmu hledáme právníka/právničku pro oblast informačních a komunikačních technologií, který/á se bude podílet na právní podpoře veřejných zakázek a práci se smluvní dokumentací.

Obecně

  • místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
  • služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zpracovávání smluv k veřejným zakázkám v oblasti informačních a komunikačních technologií
  • zpracovávání právních výkladů a stanovisek k dokumentům
  • metodické usměrňování přípravy dokumentů souvisejících se zadáváním a realizací veřejných zakázek
  • poskytování právního poradenství v rámci svěřené agendy
  • posuzování souladu postupů s právními předpisy a interními akty řízení
  • sledování legislativních změn a jejich aplikace do praxe
  • součinnost s ostatními útvary Policie ČR a orgány státní správy

Platové podmínky a další benefity

  • služební poměr příslušníka Policie ČR na plný úvazek
  • tarifní třída 9 - rozpětí 43.390-63.030 Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 5.000 Kč
  • po zkušební době náborový příspěvek 110.000 Kč
  • 6 týdnů dovolené
  • možnost ubytování na ubytovně MV
  • příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
  • možnost podílet se na zajímavých projektech
  • možnost profesního vzdělávání
  • pracovní telefon a notebook

Požadujeme

  • vysokoškolské právnické vzdělání v magisterském programu
  • všeobecný přehled v právních předpisech
  • znalost zákona o zadávání veřejných zakázkách, občanského zákoníku, autorského zákona
  • schopnost aplikovat právní postupy a závěry na praktické situace
  • dobré komunikační schopnosti a schopnost spolupráce v týmu
  • analytické schopnosti a samostatnost při řešení úkolů
  • velmi dobrou úroveň písemného projevu
  • pečlivost, důslednost a odpovědný přístup k plnění úkolů
  • znalost práce na PC (zejm. Beck-online, ASPI, MS Word, MS Excel, MS Outlook)
  • schopnost práce pod časovým tlakem a přizpůsobení se změnám
  • zájem o oblast informačních a komunikačních technologií
  • státní občanství ČR
  • trestní i občanskou bezúhonnost

Výhodou

  • zkušenosti v oblasti zadávání veřejných zakázek (pozice nezahrnuje administraci veřejných zakázek)
  • zkušenosti v oblasti obchodního práva a smluvní agendy
  • orientace v oblasti ICT

Další informace

  • doba služby: pondělí 07:30 -16:00, úterý, středa, čtvrtek 07:30 -15:30, pátek 07:30 -15:00 hodin (možnost úpravy)
  • možnost nástupu: dle dohody


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-právník“.

Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.

