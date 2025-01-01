Policie České republiky  

Policejní prezidium ČR, odbor pověřence pro ochranu osobních údajů – služební poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Bubenečská 20, Praha 6
  • služební poměr, zkušební doba 6 měsíců
  • agenda zpracování osobních údajů v bezpečnostním sboru na pozici centrálního pracoviště s celorepublikovou působností

Náplň práce

  • metodická a kontrolní činnost, lektorská činnost
  • podíl na řešení bezpečnostních projektů
  • kontaktní pracoviště pro styk s jinými organizacemi v problematice
  • vyřizování podání občanů
  • zastupování bezpečnostního sboru ve správních a soudních řízeních
  • zpracování stanovisek, interních aktů řízení
  • tvorba koncepce a stanovení zásad a postupů v problematice, řešení aktuálních problémů
  • analýza a koordinace jednotlivých oblastí zpracování osobních údajů v rámci bezpečnostního sboru, komunikace se všemi útvary Policie České republiky
  • provádění evropských předpisů k ochraně osobních údajů do bezpečnostního sboru (GDPR, PNR, ETIAS, EES apod.)
  • podíl na tvorbě koncepce ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie

Platové podmínky a další benefity

  • 9. tarifní třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 442/2024 Sb. (podle využitelné praxe 41.320,- až 60.020,- Kč)
  • zvláštní příplatek 5.000,- Kč
  • osobní příplatek podle dosahovaných výsledků
  • náborový příspěvek
  • možnost osobního i profesního růstu, jistota, zázemí a perspektiva
  • možnost čerpání prostředků z FKSP
  • 30 dnů řádné dovolené
  • pracoviště v atraktivní lokalitě na Praze 6 (možnost ubytovny)
  • volný vstup do posilovny přímo v areálu
  • kantýna přímo v areálu
  • karta Multisport

Požadujeme

  • magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda
  • komunikační a prezentační dovednosti, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování
  • organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, sebekontrola
  • odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority
  • schopnost odolnosti vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
  • schopnost samostatného řešení úkolů, schopnost abstraktního myšlení a kreativita
  • státní občanství ČR, trestní i občanská bezúhonnost

Výhodou

  • vítána základní znalost anglického jazyka
  • vítán držitel řidičského oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
  • vítány rámcové znalosti o působnosti organizačních článků Policejního prezidia České republiky a útvarů Policie České republiky

Další informace

  • pevná doba služby: pondělí 7:30 – 16:00 hodin, úterý až čtvrtek 7:30 – 15:30 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin, možnost pružné doby služby
  • možnost nástupu: dle dohody


Strukturovaný životopis s motivačním dopisem a vyznačením názvu pozice v případě zájmu, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: pp.sou@pcr.cz. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.

Případné doplňující informace je možné získat na telefonním čísle 974 835 775 nebo 974 836 534.

