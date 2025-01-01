Rada
Policejní prezidium ČR, odbor pověřence pro ochranu osobních údajů – služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Bubenečská 20, Praha 6
- služební poměr, zkušební doba 6 měsíců
- agenda zpracování osobních údajů v bezpečnostním sboru na pozici centrálního pracoviště s celorepublikovou působností
Náplň práce
- metodická a kontrolní činnost, lektorská činnost
- podíl na řešení bezpečnostních projektů
- kontaktní pracoviště pro styk s jinými organizacemi v problematice
- vyřizování podání občanů
- zastupování bezpečnostního sboru ve správních a soudních řízeních
- zpracování stanovisek, interních aktů řízení
- tvorba koncepce a stanovení zásad a postupů v problematice, řešení aktuálních problémů
- analýza a koordinace jednotlivých oblastí zpracování osobních údajů v rámci bezpečnostního sboru, komunikace se všemi útvary Policie České republiky
- provádění evropských předpisů k ochraně osobních údajů do bezpečnostního sboru (GDPR, PNR, ETIAS, EES apod.)
- podíl na tvorbě koncepce ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie
Platové podmínky a další benefity
- 9. tarifní třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 442/2024 Sb. (podle využitelné praxe 41.320,- až 60.020,- Kč)
- zvláštní příplatek 5.000,- Kč
- osobní příplatek podle dosahovaných výsledků
- náborový příspěvek
- možnost osobního i profesního růstu, jistota, zázemí a perspektiva
- možnost čerpání prostředků z FKSP
- 30 dnů řádné dovolené
- pracoviště v atraktivní lokalitě na Praze 6 (možnost ubytovny)
- volný vstup do posilovny přímo v areálu
- kantýna přímo v areálu
- karta Multisport
Požadujeme
- magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda
- komunikační a prezentační dovednosti, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování
- organizační schopnosti, pečlivost, samostatnost, sebekontrola
- odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority
- schopnost odolnosti vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
- schopnost samostatného řešení úkolů, schopnost abstraktního myšlení a kreativita
- státní občanství ČR, trestní i občanská bezúhonnost
Výhodou
- vítána základní znalost anglického jazyka
- vítán držitel řidičského oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
- vítány rámcové znalosti o působnosti organizačních článků Policejního prezidia České republiky a útvarů Policie České republiky
Další informace
- pevná doba služby: pondělí 7:30 – 16:00 hodin, úterý až čtvrtek 7:30 – 15:30 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin, možnost pružné doby služby
- možnost nástupu: dle dohody
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem a vyznačením názvu pozice v případě zájmu, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: pp.sou@pcr.cz. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.
Případné doplňující informace je možné získat na telefonním čísle 974 835 775 nebo 974 836 534.