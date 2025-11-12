Policie České republiky  

Pyrotechnici v Bosně a Hercegovině

Čištění oblasti od nevybuchlé munice 

Policejní pyrotechnici navazují na projekt z předešlých let, během nichž si v zahraničí vybudovali skvělou profesionální pověst. Na samostatných pyrotechnických a odminovacích misích se podíleli již v letech 2018, 2023 a 2024. Dobré jméno českých specialistů rezonuje i díky společným projektům s policejními potápěči, s nimiž spolupracují při odminování vodních toků. Během letošní zahraniční mise se pyrotechnici zaměřili především na asanaci okolí muničního skladu Žunovnica, který byl v roce 1995 v rámci operace Deliberate Force bombardován.

V Bosně a Hercegovině se místní pyrotechnici umějí zkušeně vypořádat s odminováním válkou zasažených oblastí. Munice však představuje jiný typ hrozby než miny. Její konstrukce je rozdílná a úspěch zásahu závisí především na detailní znalosti jejích mechanizmů. I na to se naši odborníci zaměřují během samotné asanace i při společných cvičeních s místními jednotkami. Zkušenosti předávají nejen v terénu, ale také při odborném vzdělávání v učebnách.

Shodně jako v loňském roce (https://policie.gov.cz/clanek/nevybuchla-munice-v-bosne-a-hercegovine.aspx), tak i letos se expertní cesty zúčastnilo 9 policistů Pyrotechnické služby Policie ČR. Působnost mise byla soustředěna do prostor bývalého muničního skladu Žunovnica poblíž Sarajeva, který byl v době občanské války využíván srbskou stranou. Bombardováním bylo tehdy zasaženo 55 skladišť a rozmetaná munice se rozptýlila na ploše více než 1,6 milionu m².

Policejní pyrotechnici spolupracovali s místními kolegy z FUCZ (Federalna uprava civilne zaštite – Federální správa civilní ochrany), jejímž úkolem je mimo jiné vyhledávání a likvidace nevybuchlé munice. Společně se zaměřili na plochu o rozloze 2 000 m², kde nalezli 56 kusů munice různého původu – zejména z bývalé Jugoslávie, Spojených států, Ruska a Německa.

Všechna nalezená munice byla na závěr mise bezpečně zničena. Vyčištění poválečných oblastí je dlouhodobý proces a už nyní je jisté, že letošní mise nebyla poslední. Na podobných projektech se budou dál podílet specialisté z Pyrotechnické služby Policie ČR.
Úspěch mise se neměří jen rozsahem asanované plochy či počtem zlikvidovaných kusů munice. Stejně důležitým přínosem je předávání zkušeností a zvyšování kvalifikace bosenských pyrotechniků.


kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
12. listopadu 2025


 

