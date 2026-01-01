Pyrotechnici řešili podezřelý předmět u školy v Brně
Z přilehlé školy musely být preventivně evakuovány čtyři stovky osob, z toho 350 dětí.[VIDEO]
Krátce po půl třetí odpoledne přijali operátoři tísňové linky 158 oznámení o nálezu podezřelého předmětu v blízkosti školy na Mendlově náměstí v Brně. Na místo byla okamžitě vyslána policejní hlídka, která po prvotním vyhodnocení situace rozhodla o přivolání policejního pyrotechnika. Do jeho příjezdu policisté z preventivních důvodů evakuovali přibližně 400 osob z přilehlé školy, konkrétně zhruba 350 žáků a více než 50 zaměstnanců.
Evakuované děti byly přesunuty do bezpečného prostoru v ulici Pekařská. Starší žáci následně odešli domů samostatně, pro mladší si přijeli rodiče. Na místě byli preventivně přítomni také hasiči a posádky zdravotnické záchranné služby. V souvislosti se zákrokem policisté uzavřeli přilehlé okolí včetně části Mendlova náměstí. Omezení se dotkla pěších, individuální automobilové dopravy i linek městské hromadné dopravy. S dopravními opatřeními a usměrňováním provozu pomáhali strážníci Městské policie Brno.
Po příjezdu pyrotechnika bylo rozhodnuto o zneškodnění podezřelého předmětu pomocí dálkově ovládaného robota a vodního rozstřelovače. Krátce po 17. hodině byl předmět bezpečně zneškodněn. Následná kontrola potvrdila, že se nejednalo o nástražný výbušný systém a předmět nepředstavoval žádné nebezpečí. Bližším ohledáním bylo zjištěno, že šlo o zdroj elektrické energie několikrát oblepený lepicí páskou, ze kterého vyčnívaly dráty.
Případem nálezu věci se nadále zabývají policisté z obvodního oddělení Brno-střed.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 1. června 2026.