Putování Evropou skončilo v Pardubicích

PARDUBICE - Rakousko se potýkalo s vyhoštěním Severoafričana 10 let, cizinecké policii Pardubického kraje se to podařilo za 10 týdnů.

Cizinec ze severní Afriky přišel do Evropy v roce 2013. Přes Turecko, Bulharsko a Maďarsko se dostal až do Rakouska. Během svého putování zahodil pas a cíleně uváděl nepravdivý věk, aby s ním bylo jednáno jako s mladistvým. Azyl nezískal, nikdy nepracoval, čerpal sociální pomoc od neziskových organizací a pobýval v táboře pro uprchlíky. Celkem 9krát byl odsouzen za trestnou činnost. V roce 2019 rozhodlo Rakousko o jeho vyhoštění na 8 let, ale úřadům se nepodařilo zařídit cestovní doklad ani vykonat jeho navrácení do země původu.

Počátkem února 2025 toho času 33letý muž však udělal chybu, když nasedl na vlak, který místo do Vídně, dojel do České republiky. Ve Svitavách ho schovávajícího se na záchodě našel průvodčí a zavolal policii. Cizinecká policie muže zajistila a umístila do záchytného zařízení. Během 10 týdnů si vyžádala od rakouských úřadů rozhodnutí o vyhoštění, spolehlivě ověřila totožnost cizince, zajistila mu cestou zastupitelského úřadu cestovní doklad a zarezervovala let. Muž i nadále odmítal návrat do domoviny, proto odletěl v doprovodu policejní eskorty.

4. června 2025

por. Mgr. Tomáš Dub

tiskový mluvčí policie Pardubického kraje

