Působnost úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka poptávala informace vztahující se k působnosti úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky.
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:
Ustanovení § 97 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), upravující kontrolu Policie České republiky, stanoví, že každý může upozornit na nedostatky v činnosti útvaru Policie České republiky, jeho příslušníka nebo zaměstnance. Útvar Policie České republiky musí upozornění přijmout. Kvalifikované upozornění vyřizuje ředitel útvaru, vůči jehož příslušníkovi nebo zaměstnanci takové upozornění směřuje. Ředitel útvaru může vyřizováním kvalifikovaného upozornění pověřit například kontrolní pracoviště, které je mu podřízeno. Vyřízení kvalifikovaného upozornění směřujícího vůči příslušníkovi či zaměstnanci Policie České republiky zařazenému v Národní centrále proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „NCOZ SKPV“) tedy přísluší řediteli tohoto útvaru Policie České republiky s celostátní působností, který může vyřizováním takového upozornění pověřit oddělení vnitřní kontroly ve své podřízenosti.
Ustanovení § 97 zákona č. 273/2008 Sb. dále stanoví, že má-li osoba dotčená činností příslušníka nebo zaměstnance Policie České republiky za to, že její upozornění nebylo řádně vyřízeno, může požádat nadřízeného příslušníka nebo zaměstnance tohoto bezpečnostního sboru, aby přezkoumal způsob vyřízení upozornění. Pracovníkem nadřízeným řediteli útvaru Policie České republiky s celostátní působností, tj. také řediteli NCOZ SKPV, příslušným k vyřízení žádosti o přezkoumání vyřízení kvalifikovaného upozornění ředitelem útvaru, je policejní prezident. Ten rovněž může takovým přezkoumáním pověřit kontrolní pracoviště, které je mu podřízeno, tj. úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky.
Interním aktem řízení upravujícím postup kontrolních pracovišť Policie České republiky při výkonu vnitřní kontroly je pokyn policejního prezidenta č. 44/2018, o vnitřní kontrole, získávání údajů, referenčním průzkumu a vyřizování podání (vnitřní kontrolní řád). Povinný subjekt poskytl žasatelce text tohoto interního aktu řízení v platném a účinném znění.
Z ustanovení čl. 3 výše uvedeného interního aktu řízení vyplývá, že úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky je v rámci Policie České republiky příslušný k vykonávání metodického vedení ve věcech vymezených v čl. 1 odst. 1 tohoto interního aktu řízení. Za účelem metodického vedení je úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky oprávněn vydávat odborná stanoviska a metodická doporučení a zajišťovat vzdělávání pracovníků.
PhDr. Jiří Vokuš, 8. září 2025