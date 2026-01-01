Působnost policie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o odpovědi na následující otázky (cituji):
„Může Policii ČR zasáhnout - prošetřit jednání a identifikovat osoby - i v případě, že jednání těchto osob neohrožuje přímo vnitřní bezpečnost, ale mohlo by být v rozporu se zákony v jiných oblastech, jako například v oblasti ochrana přírody? Jinak řečeno může Policie, případně za jakých okolností, přijmout ohlášení, o možném spáchání přestupku (protiprávního jednání) v této oblasti, zjistit situaci na místě a pak případně předat informace k projednání přestupku orgánu, který je k tomu příslušný podle zvláštního zákona?“.
Policejní prezidium sdělilo žadatelce následující:
Na úvod je třeba zmínit, že zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o policii“) v § 2 stanoví základní úkoly Policie ČR. "Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami…".
Pod pojem „veřejný pořádek“ je možné podřadit i zájem na ochranu dalších vztahů ve společnosti regulovaných právními normami státu, například i normy o ochraně životního prostředí a jiné normy nepříslušící do působnosti Policie ČR.
Ustanovení § 10 odst.3 zákona o policii uvádí: „V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, k jehož odstranění je příslušný jiný orgán veřejné správy a hrozí-li nebezpečí z prodlení, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen přijmout vhodné opatření k odstranění bezprostředně hrozícího nebezpečí a v případě potřeby vyrozumět příslušný orgán veřejné správy. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době tento orgán o tomto ohrožení nebo porušení bez zbytečného odkladu vyrozumí.“
Z tohoto ustanovení vyplývá zákonná povinnost přijmout vhodné opatření k odstranění bezprostředního hrozícího nebezpečí i v případě nepříslušnosti k řešení a případné vyrozumění příslušného orgánu veřejné zprávy. Možnost zjišťování totožnosti osob vychází z § 63 zákona o policii a toto není vázáno na oblast příslušnosti Policie ČR. Může být dán důvod ztotožnění oznamovatele přestupku (písm. j), osoby podezřelé z přestupku (písm. a), osoby zdržující se v okolí místa spáchání přestupku (písm. h) anebo na žádost jiné osoby, která má na tom právní zájem (písm. k).
Ustanovení § 15 zákona o policii dává za úkol upozorňovat orgány ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a dalších orgánů veřejné moci, jakožto právnických a fyzických osob, na skutečnosti dotýkajících se jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Policie eviduje všechny oznámené přestupky, o kterých se dozví, i když přímo nespadají do její působnosti. Policie na místě spáchání provádí základní úkony k řádnému objasnění věci. Mezi tyto úkony patří i zjišťování totožnosti, podání vysvětlení osob a další. Tyto přestupky jsou následně dle § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznamovány příslušnému orgánu k šetření a projednání.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 16. 1. 2026