Puškař

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor správy majetku, oddělení výzbroje a balistiky  – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Znojmo – Cínová hora
  • pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok, 4 měsíce zkušební doba, předpoklad prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou

Náplň práce

  • opravárenská činnost u veškerých zbraňových systémů Policie ČR
  • spolupráce na úkolech dle aktuálních potřeb

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 8 se mzdou 21 530,- Kč – 30 920,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
  • systém zaměstnaneckých benefitů Policie ČR
  • možnost smluvního stravování
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
  • atraktivní práce s nejmodernějšími zbraňovými systémy

Požadujeme

  • střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou
  • samostatnost a chuť se rychle učit novým věcem
  • schopnost pracovat v týmu
  • trestní bezúhonnost
  • schopnost úzce spolupracovat s dalšími útvary Policie ČR
  • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou

  • vztah k problematice
  • praxe v oboru
  • znalost prostředí Policie ČR

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu: do 10. 1. 2026  
  • možnost nástupu: dohodou
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu michal.salficky@pcr.cz s  předmětem „puškař“.

 

