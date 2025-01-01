Puškař
Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor správy majetku, oddělení výzbroje a balistiky – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Znojmo – Cínová hora
- pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok, 4 měsíce zkušební doba, předpoklad prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
Náplň práce
- opravárenská činnost u veškerých zbraňových systémů Policie ČR
- spolupráce na úkolech dle aktuálních potřeb
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 8 se mzdou 21 530,- Kč – 30 920,- Kč (dle započitatelné praxe)
- po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- příspěvek na penzijní připojištění
- možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
- systém zaměstnaneckých benefitů Policie ČR
- možnost smluvního stravování
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
- atraktivní práce s nejmodernějšími zbraňovými systémy
Požadujeme
- střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou
- samostatnost a chuť se rychle učit novým věcem
- schopnost pracovat v týmu
- trestní bezúhonnost
- schopnost úzce spolupracovat s dalšími útvary Policie ČR
- řidičský průkaz skupiny B
Výhodou
- vztah k problematice
- praxe v oboru
- znalost prostředí Policie ČR
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: do 10. 1. 2026
- možnost nástupu: dohodou
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu michal.salficky@pcr.cz s předmětem „puškař“.