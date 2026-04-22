Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Půlnoční plaváček

Řidič s autem skončili v rybníce. 

V noci z úterý 21. 4. na středu 22. 4. 2026 přijali policisté oznámení o volání o pomoc z prostoru hráze rybníků Přehrady 1 a 2 nedaleko Poličky. Na místě nalezli 64letého značně promočeného muže, který jim sdělil, že se svou Mazdou neplánovaně „zaparkoval“ ve vodě.

Provedená dechová zkouška u řidiče prokázala hodnotu 1,1 promile alkoholu. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz, další jízdu mu zakázali (ať ve vodě nebo na souši) a případem se zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

22. 4. 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 