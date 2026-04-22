Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Půlnoční plaváček
Řidič s autem skončili v rybníce.
V noci z úterý 21. 4. na středu 22. 4. 2026 přijali policisté oznámení o volání o pomoc z prostoru hráze rybníků Přehrady 1 a 2 nedaleko Poličky. Na místě nalezli 64letého značně promočeného muže, který jim sdělil, že se svou Mazdou neplánovaně „zaparkoval“ ve vodě.
Provedená dechová zkouška u řidiče prokázala hodnotu 1,1 promile alkoholu. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz, další jízdu mu zakázali (ať ve vodě nebo na souši) a případem se zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
22. 4. 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje