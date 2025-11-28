Půlmiliardový podvod – návrh na obžalobu 4 osob
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) předali Městskému státnímu zastupitelství v Praze spisový materiál s návrhem na podání obžaloby 4 osob týkající se trestné činnosti kolem skupiny společností zastřešující projekt Platonlife.
Policisté v průběhu téměř tříletého vyšetřování zahájili trestní stíhání 4 osob pro trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, kdy zjištěná škoda dosáhla 540 milionů Kč s počtem poškozených 2732 osob.
Obvinění se uvedené trestné činnosti měli dopouštět v letech 2018–2022 tím způsobem, že klientům nabízeli nákup digitální kryptoměny v podobě tokenu PlatonCoin (dále PLTC) a vstup do ekosystému Platonlife, kde nabízeli možnost zhodnocení vložených finančních prostředků. Tyto prostředky od klientů však neměli používat pro budování projektu tak, aby byl ekonomicky způsobilý, byť i do budoucna. Podle našich závěrů nevykonávali jinou výdělečnou činnost, která by nabízenou návratnost zajistila, a naopak získané prostředky měli používat k obohacení sebe a jiných osob.
V průběhu vyšetřování policisté zajistili řadu důkazů získaných především při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků, z provedených znaleckých zkoumání, zkoumání elektronických stop a finančních toků a taktéž na základě spolupráce s fyzickými a právnickými osobami. Rovněž došlo k zajištění výnosů z trestné činnosti ve výši přibližně 10 milionů Kč, a to především finančních prostředků na bankovních účtech.
Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. V případě odsouzení hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody až na 10 let.
Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi svých finančních prostředků.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
28. listopadu 2025