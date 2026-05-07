Půl tisíce zkontrolovaných vozidel
Téměř 130 prohřešků během sedmi hodin.
Nebývale velkou dopravní akci absolvovali policisté ve vybraných časech v průběhu 5. a 6. května na území Královéhradeckého kraje. Kromě policistů z našeho kraje se do ní zapojily i hlídky ze Speciálního oddělení dohledu z Čech a Speciálního oddělení dohledu z Moravy (SOD Čechy a SOD Morava). Policisté se zaměřili na všechna porušení pravidel silničního provozu, ale například i na osoby v pátrání a podobně.
Policejní hlídky se pohybovaly v různých časech na různých typech komunikací, podle potřeb svá stanoviště měnily. Do akce byla zapojená jak vozidla civilní, tak i ta v policejních barvách.
Výsledkem několikahodinové akce je ve 36 případech překročení rychlostních limitů, v 31 případech držení mobilního či záznamového zařízení, dvacítka řidičů nebyla při jízdě řádně připoutána, ve dvaceti případech zjistili policisté nevyhovující stav vozidel a podobně. V šesti případech jsme u řidičů zjistili nedoplatky na pokutách (CEPAN). Na Rychnovsku jsme přistihli za volantem dva řidiče pod vlivem alkoholu, přičemž u jednoho z nich potvrdila dechová zkouška v 10 h dopoledne hodnotu překračující jednu promile v dechu. V drtivé většině řidiči za svou nekázeň zaplatili pokutu příkazem na místě.
V průběhu akce jsme při jedné z kontrol zastavili na D11 vozidlo, v němž se nacházela řidička, která měla na zadním sedadle dvě malé děti. Jedno z nich potřebovalo akutně lékařskou pomoc a lék z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dítě mělo už akutní respirační potíže. Po zjištění této okolnosti se policisté rozhodli bez váhání vytvořit podmínky pro co nejrychlejší přesun ženy a dětí ve vozidle do nemocnice. Potřebný lék zabral a celá situace dopadla dobře.
„Děkuji policistům, kteří tuto situaci vyhodnotili zcela správně a přijali opatření k tomu, aby malému pacientovi pomohli. Oceňuji lidský rozměr jejich zásahu – slovo z motta POMÁHAT tak získává mnohem hlubší význam,“ uvedl plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
„Dopravně bezpečnostní akce podobného rozsahu a zaměření, do nichž se zapojují i hlídky z jiných částí republiky, se v našem kraji v posledních letech neuskutečnily. Budeme v nich pokračovat – na silnicích se stále pohybuje mnoho nezodpovědných řidičů, kteří představují riziko pro ostatní i pro sebe,“ doplnil plk. Petr Sehnoutka.
mjr. Magdaléna Vlčková
7.5.2026