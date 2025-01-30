Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Psycholožka za peníze vystavovala nepravdivé posudky
Šedesátileté ženě nyní hrozí až čtyřleté vězení.
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání šedesátileté ženy z Plzně, kterou obvinili ze spáchání přečinu přijetí úplatku.
Obviněná žena, která má od roku 2013 udělenou akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření a má v Karlových Varech akreditované pracoviště, měla v průběhu roku 2024 v Karlových Varech a v Plzni ze své pozice akreditované psycholožky vystavovat žadatelům o řidičské oprávnění potřebné posudky. Ty měla vystavovat, aniž by žadatele o tyto posudky řádně vyšetřila, ačkoliv byla srozuměna s tím, že vyšetření se musí skládat z několika částí a zejména za osobní účasti uchazeče na pracovišti psychologa.
Vyšetření se zprostředkovávala přes několik autoškol. Celkově zhruba 60 uchazečům byl nakonec vystaven posudek o způsobilosti žadatele, a to i přesto, že obviněná žena většinou u vyšetření nebyla osobně přítomna, vyšetřované osoby neviděla, nemluvila s nimi a vyšetření ani nebylo provedeno na jejím akreditovaném pracovišti, ale ve většině případů v kanceláři autoškoly přes videohovor či přes hovor s hlasitým odposlechem. Uchazečům byly předloženy k vyplnění pouze písemné testy, na základě kterých následně šedesátiletá psycholožka vystavila posudek o způsobilosti. V několika případech nebylo vyšetření provedeno vůbec, přesto byl uchazečům posudek o způsobilosti žadatele vystaven.
Jednotliví žadatelé za „vyšetření“ platili různé částky, které se pohybovaly v řádech tisícikorun. Tímto svým jednáním získala šedesátiletá žena ve svůj prospěch nejméně 100 tisíc korun.
Obviněná žena tedy ze své pozice akreditované dopravní psycholožky umožnila žadatelům o dopravně psychologické vyšetření, získání posudku se závěrem ´způsobilý´ za dopravně psychologické vyšetření, které ale neprovedla či neprovedla způsobem, jakým jí ukládá zákon, posudky vystavovala, aniž by vyšetření osobně provedla, některá vyšetření nebyla vůbec provedena a přesto byl žadatelům o tento posudek vystaven, kdy tak činila vědomě a s úmyslem se obohatit, ačkoliv časově náročné vyšetření neprovedla, přesto vystavila nepravdivý posudek, tedy posudek, který nemohl, vzhledem ke způsobu provedení, odpovídat skutečnému zjištěnému stavu žadatelů, a za takto zhotovený posudek inkasovala od jednotlivých žadatelů finanční prostředky, kdy celou inkasovanou částku je pak nutné povařovat za úplatek, neboť se jednalo o neoprávněný majetkový prospěch.
V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na čtyři roky nebo zákaz činnosti.
nprap. Jakub Kopřiva
30. 1. 2025