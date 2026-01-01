Psycholog - psychologická diagnostika + vedení Linky pomoci v krizi
Policejní prezidium ČR, odbor personální, oddělení vedoucího psychologa – pracovní poměr
Náplň práce:
- Vedení týmu konzultantů Linky pomoci v krizi PČR
- Poskytování telefonické krizové intervence a dalších forem psychologické péče policistům a zaměstnancům PČR
- Psychologická diagnostika – podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů do služebního poměru, posuzování vhodnosti uchazeče pro obsazení vedoucí funkce apod.)
- Organizace vzdělávacích programů pro psychology PČR v oblasti psychodiagnostiky
- Spolupráce s policejními psychology a dalšími partnery v ČR i zahraničí
Platové podmínky:
- hlavní pracovní poměr;
- 13. platová třída (33.590 až 48.800 Kč), platový stupeň 1 – 12 (dle započitatelné uznatelné praxe v oboru, dle přílohy 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě);
- zvláštní příplatek ve výši 2500,-Kč;
- osobní ohodnocení: lze po tříměsíční zkušební lhůtě
Požadujeme:
- Ukončené vysokoškolské vzdělání: jednooborová magisterská psychologie
- Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- ŘP skupiny B
- Minimálně běžná počítačová gramotnost: Microsoft Office (Word, Excel)
Další informace:
- Termín pro zaslání životopisů: 15. května 2026
- Termín nástupu: nástup možný nejdříve od 1. července 2026
- Místo výkonu práce: Praha, Policejní prezidium ČR
- Po zapracování lze nabídnout zařazení do služebního poměru PČR
Své životopisy zasílejte na e-mail psycho@pcr.cz. Pro bližší informace volejte 731 699 938 (plk. Mgr. Vladimír Voska)