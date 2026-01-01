Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Psycholog - psychologická diagnostika + vedení Linky pomoci v krizi

Policejní prezidium ČR, odbor personální, oddělení vedoucího psychologa – pracovní poměr 

Náplň práce:

  • Vedení týmu konzultantů Linky pomoci v krizi PČR
  • Poskytování telefonické krizové intervence a dalších forem psychologické péče policistům a zaměstnancům PČR
  • Psychologická diagnostika – podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů do služebního poměru, posuzování vhodnosti uchazeče pro obsazení vedoucí funkce apod.)
  • Organizace vzdělávacích programů pro psychology PČR v oblasti psychodiagnostiky
  • Spolupráce s policejními psychology a dalšími partnery v ČR i zahraničí

Platové podmínky:

  • hlavní pracovní poměr;
  • 13. platová třída (33.590 až 48.800 Kč), platový stupeň 1 – 12 (dle započitatelné uznatelné praxe v oboru, dle přílohy 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě);
  • zvláštní příplatek ve výši 2500,-Kč;
  • osobní ohodnocení: lze po tříměsíční zkušební lhůtě

Požadujeme:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání: jednooborová magisterská psychologie
  • Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • ŘP skupiny B
  • Minimálně běžná počítačová gramotnost: Microsoft Office (Word, Excel)

Další informace:

  • Termín pro zaslání životopisů: 15. května 2026
  • Termín nástupu: nástup možný nejdříve od 1. července 2026
  • Místo výkonu práce: Praha, Policejní prezidium ČR
  • Po zapracování lze nabídnout zařazení do služebního poměru PČR

Své životopisy zasílejte na e-mail psycho@pcr.cz. Pro bližší informace volejte 731 699 938 (plk. Mgr. Vladimír Voska)

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 