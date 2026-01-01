Psycholog - krizová intervence
Policejní prezidium ČR, odbor personální, oddělení vedoucího psychologa – služební poměr
Náplň práce:
- Koordinace systému krizové intervence PČR
- Poskytování psychologické péče policistům a zaměstnancům PČR
- Organizace vzdělávacích programů v oblasti psychologické péče (vč. krizové intervence)
- Tvorba metodických a koncepčních materiálů vzhledem k poskytování psychologické péče v rámci PČR
- Psychologická diagnostika – podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů do služebního poměru, posuzování vhodnosti uchazeče pro obsazení vedoucí funkce apod.)
- Spolupráce s policejními psychology v rámci ostatních útvarů PČR
- Spolupráce s policejními psychology a dalšími partnery v ČR i v zahraničí
Platové podmínky:
- 9. tarifní třída dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 407/2025 Sb. – služební příjem v rozmezí od 43.390 Kč do 63.030 Kč dle započitatelné praxe
- Zvláštní příplatek 4000 Kč
Požadujeme:
- Ukončené vysokoškolské vzdělání: jednooborová magisterská psychologie
- Praxe v oblasti poskytování krizové intervence
- ŘP skupiny B
- Minimálně běžná počítačová gramotnost: Microsoft Office (Word, Excel)
Další informace:
- Termín pro zaslání životopisů: 15. května 2026
- Termín nástupu: nástup možný nejdříve od 1. července 2026
- Místo výkonu služby: Praha, Policejní prezidium ČR
Své životopisy zasílejte na e-mail psycho@pcr.cz. Pro bližší informace volejte 731 699 938 (plk. Mgr. Vladimír Voska)