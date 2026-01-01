Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Psycholog - krizová intervence

Policejní prezidium ČR, odbor personální, oddělení vedoucího psychologa – služební poměr 

Náplň práce:

  • Koordinace systému krizové intervence PČR
  • Poskytování psychologické péče policistům a zaměstnancům PČR
  • Organizace vzdělávacích programů v oblasti psychologické péče (vč. krizové intervence)
  • Tvorba metodických a koncepčních materiálů vzhledem k poskytování psychologické péče v rámci PČR
  • Psychologická diagnostika – podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů do služebního poměru, posuzování vhodnosti uchazeče pro obsazení vedoucí funkce apod.)
  • Spolupráce s policejními psychology v rámci ostatních útvarů PČR
  • Spolupráce s policejními psychology a dalšími partnery v ČR i v zahraničí

Platové podmínky:

  • 9. tarifní třída dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 407/2025 Sb. – služební příjem v rozmezí od 43.390 Kč do 63.030 Kč dle započitatelné praxe
  • Zvláštní příplatek 4000 Kč

Požadujeme:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání: jednooborová magisterská psychologie
  • Praxe v oblasti poskytování krizové intervence
  • ŘP skupiny B
  • Minimálně běžná počítačová gramotnost: Microsoft Office (Word, Excel)

Další informace:

  • Termín pro zaslání životopisů: 15. května 2026
  • Termín nástupu: nástup možný nejdříve od 1. července 2026
  • Místo výkonu služby: Praha, Policejní prezidium ČR

Své životopisy zasílejte na e-mail psycho@pcr.cz. Pro bližší informace volejte 731 699 938 (plk. Mgr. Vladimír Voska)

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 