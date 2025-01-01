Psycholog
KŘP Středočeského kraje, odbor personální, oddělení psychologických služeb – pracovní poměr (zástup za RD)
Obecně
- místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 3 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- výběr uchazečů do služebního poměru, výběr policistů na další specializované pozice na základě psychodiagnostického vyšetření
- poskytování konzultací a poradenských služeb zejména pracovníkům policie a jejich blízkým
- provádění dalších činností v rámci péče o oběti trestných činů či v rámci podpory policejních činností, poskytování krizové intervence
- vytváření různých kurzů a školení
- provádění psychosociálních šetření atmosféry na pracovištích, podílení se na zlepšování pracovního prostředí a zkvalitňování týmové spolupráce
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 12 se mzdou 28.650,- až 41.520,- Kč (dle započitatelné praxe), zaručený plat 33.280,-
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- osobní příplatek po zapracování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- zaučení a mentoring ve zkušební době
- podpůrný a přátelský kolektiv
- pravidelná intervize
- prostor pro další sebevzdělávání a seberozvoj
- stravování v místě výkonu práce s příspěvkem zaměstnavatele
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu jednooborové psychologie
- alespoň započatý výcvik v krizové intervenci
- komunikativnost, flexibilitu a dobré organizační schopnosti
- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
Výhodou
- zkušenosti s poskytováním krizové intervence a práce s psychodiagnostickými metodami
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- možnost nástupu: dohodou
- Součástí přijímacího řízení bude pohovor se zájemcem
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lucie.kudrova@pcr.cz, v případě dotazů volejte na tel.: 725 897 675