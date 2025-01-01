Policie České republiky  

Psycholog

KŘP Středočeského kraje, odbor personální, oddělení psychologických služeb – pracovní poměr (zástup za RD) 

Obecně

  • místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 3 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • výběr uchazečů do služebního poměru, výběr policistů na další specializované pozice na základě psychodiagnostického vyšetření
  • poskytování konzultací a poradenských služeb zejména pracovníkům policie a jejich blízkým
  • provádění dalších činností v rámci péče o oběti trestných činů či v rámci podpory policejních činností, poskytování krizové intervence
  • vytváření různých kurzů a školení
  • provádění psychosociálních šetření atmosféry na pracovištích, podílení se na zlepšování pracovního prostředí a zkvalitňování týmové spolupráce

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 12 se mzdou 28.650,-  až  41.520,- Kč (dle započitatelné praxe), zaručený plat 33.280,-
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • osobní příplatek po zapracování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • zaučení a mentoring ve zkušební době
  • podpůrný a přátelský kolektiv
  • pravidelná intervize
  • prostor pro další sebevzdělávání a seberozvoj
  • stravování v místě výkonu práce s příspěvkem zaměstnavatele

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu jednooborové psychologie
  • alespoň započatý výcvik v krizové intervenci
  • komunikativnost, flexibilitu a dobré organizační  schopnosti
  • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

Výhodou

  • zkušenosti s poskytováním krizové intervence a práce s psychodiagnostickými metodami

Další informace

  • pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin  
  • možnost nástupu: dohodou 
  • Součástí přijímacího řízení bude pohovor se zájemcem

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lucie.kudrova@pcr.cz, v případě dotazů volejte na tel.: 725 897 675

