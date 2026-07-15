Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Psychický nátlak podvodníků byl enormní
Ženu drželi na telefonu tři dny, přišla o miliony.
Příběh, který se odehrál uplynulý měsíc v jižních Čechách, ukazuje jak podvodníci zdokonalují své komunikační dovednosti a jaký psychický nátlak na své oběti vytváří. Obětí podvodu rozhodně nejsou lidé, kteří jsou "hloupí," jak se často dočítáme v konverzacích pod příspěvky s těmito případy. Obětí podvodu se může stát naprosto každý, a to bez ohledu na věk, pohlaví či dosažené vzdělání.
Před několika týdny, kontaktovali pod legendou napadeného účtu, podvodníci ženu, které sdělili, že pokud nebude spolupracovat, přijde o všechny své peníze. Falešný policista podvedené ženě namluvil, že neznámý muž má její notářsky ověřenou plnou moc a navštěvuje banky s tím, že žádá o úvěr. Policisté se domnívali, že jde o člena organizované skupiny a žena by měla spolupracovat s policisty a pomoci jim ho dopadnout. Ženu následně kontaktovali přes Whatsapp střídavě falešní pracovníci bezpečnostních oddělení bank a policisté, kteří komunikovali i přes videohovory. Poškozená, s úmyslem své peníze ochránit, umožnila pachatelům vzdálený přístup do jejího počítače a internetového bankovnictví. Na jejich pokyny také zasílala peníze ze svých i firemních účtů na účty, které ji diktovali podvodníci. Během třech dnů přišla v souhrnné částce o více jak 4 000 000 korun. Podvodníci ji měli peníze takto ochránit a následně vrátit, což se jako ve všech dalších případech samozřejmě nestalo.
Nátlak, který vytváří pachatelé na podvedené je enormní. Zpětně si podvedení možná řeknou, že sami nechápou, jak se jim to mohlo stát, že naletěli, ale podvodníci mluví tak profesionálně, náléhavě, že se člověk nestihne zamyslet a ve strachu, že o peníze přijde, jedná podle pokynů neznámých lidí.
Nejednejte pod vlivem aktuálních emocí. Pokud vás kontaktuje "policista, bankéř" a začne vás děsit tím, že po bankách chodí člověk s plnou mocí a chce si na vás vzít úvěr, a jedinou možnou cestou jak peníze ochránit je brát si protiúvěry a peníze spolu s těmi na vašich účtech zasílat dle jejich pokynů na jimi určené účty, ZAVĚSTE! Číslo ZABLOKUJTE! Pokud znejistíte, obraťte se na linku 158, policista vám legendu vysvětlí. Žádné peníze nikam neposílejte! Policista ani bankéř vám nebude diktovat kam máte zasílat své peníze pro jejich ochranu!
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. července 2026